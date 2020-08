„Uplynulý ročník skončil záchranou, ale určitě jsme z něj dobrý pocit neměli. Když se soutěž ukončila, určitě jsme rádi nebyli, byli jsme na jaro dobře připraveni a věřím, že bychom se zachránili i po poctivém jarním boji a skončili bychom v klidném středu tabulky,“ přemítal zklamaně nad strastiplnou sezonou, která dostala nečekanou covidovou stopku, Michal Drahorád.

Následně vynucenou pauzu si viktoriáni zpestřili účastí v Poháru KKFS, což hráči uvítali. „Pohár KKFS byl za dané situace určitě super věc. Nehrála se pouze přátelská utkání, ale utkání v podstatě soutěžní, takže měla náboj. Odehráli jsme v něm určitě slušné zápasy, i když se některé výsledkově nepovedly, tak herní projev byl slušný,“ vracel se zpět k utkáním vesměs s divizními soupeři Drahorád.

Následně naskočila Viktorie do letní přípravy, která i letos byla hodně náročná. „Tak jako v každé letní přípravě bylo dost dovolených, a navíc se přidalo dost zranění, takže v podstatě v žádném přípravném utkání jsme nebyli kompletní, což je škoda. Nicméně příprava jako taková probíhala nadstandardně. Opět s námi každé úterý měli kondiční tréninky bratři Sajlerovi, což bylo super, pak samozřejmě nějaký terén a tráva. Nově jsme mohli také využít hřiště B-týmu v Drmoulu, což v době, kdy se u nás hřiště dávalo do kupy, bylo super,“ ohlédl se zpět za letním drilem mariánskolázeňský záložník.

Během letních galejí odehráli hráči Mariánských Lázní několik přípravných zápasů s kvalitními soupeři. „Sehráli jsme několik přípravných duelů a některé duely určitě nebyly optimální, nicméně výkony měly stoupavou tendenci. Například první půlhodina na hřišti Mostu byla asi nejpovedenější, na to bychom chtěli navázat v soutěži,“ přeje si Drahorád. I tým Viktorie doznal během fotbalové výluky několika změn. „Změny byly a určitě od nich čekáme jak rozšíření, tak posílení kádru. Kádr je teď na naše poměry docela široký a každý post je zdvojený, takže konkurence v sestavě určitě bude, což je super, každý bude muset bojovat o triko,“ pochvaloval si konkurenci Drahorád.

„Určitě chceme do soutěže dobře vstoupit, což vzhledem k losu nebude vůbec jednoduché. To bude velice důležité pro to, abychom se vyhnuli spodním patrům. Pak budeme chtít jít zápas od zápasu a snažit se hrát takový fotbal, který bude bavit nás i diváky, pro které fotbal hrajeme, tím bych je chtěl i všechny pozvat na všechny naše zápasy a doufám, že nový čas výkopu všem bude vyhovovat,“ dodal závěrem Drahorád.