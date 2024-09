Vše však mohlo být zcela jinak. Do derby naskočila aktivněji extřetiligová Slavia, jenže se opět potvrdilo, že ji v podzimní části trápí koncovka. A na to zejména v prvním poločase dojela.

I když mohla vést po první pětačtyřicetiminutovce nejméně 4:0, přesto prohrála 0:2. Březová totiž její nemohoucnost v koncovce tvrdě trestala. Nejdříve po rohovém kopu dostal do varu březovské publikum parádní střelou zpoza šestnáctky kapitán Olympie David Kursa, aby v závěru prvního poločasu navýšil vedení domácích po rychlém přečíslení Pavel Veselý.

To po změně stran to již byla v podání sešívaných jiná písnička. Jakoby Karlovy Vary potřebovaly v každém zápase prohrávat, aby mohly dotahovat. I tentokrát se to povedlo. Nejprve v 59. minutě navrátil družinu poskládanou kolem koučů Geňa a Bulíčka zpět do zápasu Marek Dolejš. Sedm minut před koncem pak definitivně smazal gólové manko Prince Viktor Shaibu, který tak Slavii vystřelil čtvrtou remízu v řadě.

Březová neudržela dvoubrankový náskok, nakonec brala v derby se Slávií pouze bod | Video: Daniel Seifert

Ohlasy po utkání

Marek Kratochvíl (FK Olympie Březová): V úvodu zápasu jsme přežili několik velkých šancí hostí. Nám se naopak podařilo během první půle vytěžit téměř maximum a vstřelit dvě branky. V druhém poločase jsme v obranné fázi hráli naivně a prohrávali většinu osobních soubojů. Soupeř toho dokázal využít a vyrovnat.

Marián Geňo (FC Slavia Karlovy Vary): Můžu to zhodnotit dvěma pohledy. První je, že se mužstvo nevzdalo, když o poločase prohrávalo 0:2 a dokázalo vyrovnat. Druhý pohled je takový, že jsem naštvaný, že jsme nevyhráli. Naše proměňování šancí je tristní. V desáté minutě má být po zápase, máme vést dva, tři nula. Čtvrtý zápas, čtvrtá remíza a počtvrté dotahujeme. Vždy to dotáhneme k té remíze, ale při vší úctě k soupeři je to pro nás ztráta. A ještě bych chtěl pochválit VAR, podruhé za sebou zasáhl v náš neprospěch.

Olympie Březová – Slavia Karlovy Vary 2:2 (2:0). Branky: 24. David Kursa, 45. Pavel Veselý – 59. Marek Dolejš, 83. Prince Viktor Shaibu. Rozhodčí: Šiška – Kastl, Šlajs. ŽK: 3:2. Diváci: 200. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Doubravský (83. Kratochvíl), Číž, Kraus – Kursa – P. Peterka, Šellong (78. Karásek), Vokáč, Hora (60. Kočí) – Veselý. Karlovy Vary: Soloha – Paul, Pěkný, Skala, Černý – Jesze (50. Geňo), Vyleta, Dolejš (67. Shulika), Godian – Horník, Shaibu.