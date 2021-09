Bezmála tři stovky fanoušků se sešly na derby Fortuna divize B na stadionu Ostrova, kde se představila Březová, která nakonec dosáhla na výhru 3:2. Velkou měrou k tomu napomohl kapitán Olympie David Vaněček, který si připsal na konto dvě branky a jednu asistenci.

David Vaněček, kapitán Olympie Březová | Foto: Daniel Seifert

„Cíl byl jasný, a to výhra,“ poukazuje David Vaněček, s jakým cílem Březová do Ostrova zamířila. „Derby jsou však vždy těžká, ale my jsme si po vítězstvích v posledních zápasech věřili, že tohle utkání zvládneme,“ připomíná hbitý útočník.