/DIVIZE/ Postupová euforie pomalu a jistě vyprchala. Parádní jízdu, kterou si fotbalisté Ostrova užili v uplynulé sezoně, ve které dosáhli na vítězný double, vystřídá pořádná dřina. Svěřenci ostrovského trenéra Karla Tichoty opět začnou od nuly. Nejprve však budou muset absolvovat neoblíbenou část fotbalového života, v podobě letní přípravy.

Ostrov – Nejdek 7:0 (4:0). | Video: Daniel Seifert

„Hráčům začala prakticky příprava již 5. července, a to individuálními tréninky,“ připomněl na úvodu ostrovský trenér, že po návratu na divizní mapu, neponechali v ostrově nic náhodě. „V pondělí 10. července už přijdou na řadu klasické tréninky. Na začátku se budeme věnovat více kondičním a silovým věcem, postupně přejdeme k více herním a takticky zaměřeným tréninkům,“ přiblížil Tichota, na co bude příprava zaměřena.

Tradičním zpestřením budou pro hráče přípravné zápasy, těch má Ostrov v plánu hned několik, k tomu ho pak čeká vystoupení v MOL Cupu. „Před startem divize sehrajeme čtyři přípravná utkání, včetně MOL Cupu. Postupně se střetneme s Baníkem Sokolov, karlovarskou Slavií, FK Tachov a v poháru nás čeká FK Robstav na jeho hřišti,“ prozradil Tichota jména soupeřů, se kterými se jeho výběr během přípravy střetne. Během fotbalové výluky ani v Ostrově nelenili, když se poohlédli po posilách, když byli úspěšní, do týmu totiž zamířili staronové tváře, byly tři.

Ostrovu se navrátila mašina na góly. Rozhodování nebylo jednoduché, říká Nýber

„Z Varů se vrátili ostrovští odchovanci Dominik Vaněček a Martin Matoušek. Oba získali zkušenosti v ČFL a věřím, že pro tým budou velkým přínosem. Dominik prokázal své kvality v předloňské sezoně v Ostrově i loni na podzim ve Varech. Martin dokáže díky své univerzálnosti odehrát kvalitně utkání na více postech. U Dominika je zatím otázkou jeho zdravotní stav, kvůli kterému vynechal celou jarní část soutěže. Třetím do party je další navrátilec, Ondřej Nýber, který se vrací z VFC Plauen. Od něj, jako od ofenzivního hráče, očekávám produktivitu a celkové zkvalitnění útočné fáze,“ podotkl k posílení týmu ostrovský kormidelník.

Ze strany Ostrova to však není vše. „Přípravu s námi začnou ještě Jakub Gabriel z karlovarské Slavie, Martin Kodajek, který se vrátil z karlovarské Slavie U19 a Karel Jiřík z dorostu. Po postupu do divize jsme se zaměřili při přestupech spíše na kvalitu než kvantitu. Kádr byl vhodně doplněn, kdyby měl ještě někdo přijít, tak maximálně jeden hráč a do základní sestavy,“ doplnil Tichota k pohybům v kádru.

Baník bral na úvod galejí vysokou výhru. Určitě je na čem pracovat, říká Kýček

První přípravný duel odehraje Ostrov již ve středu 12. července, kdy se představí od 18.00 hodin na půdě divizního Sokolova. V sobotu 15. července se pak představí ostrovský výběr v domácím prostředí, ve kterém vyzve v 10.00 hodin třetiligovou karlovarskou Slavii.

V sobotu 22. července pak čeká Ostrov druhý domácí duel, ve kterém se postaví od 10.15 hodin diviznímu Tachovu. Generálku pak obstará v sobotu 29. července od 14.30 vystoupení v předkole kole MOL Cupu, ve kterém se Ostrov představí v bitvě s FK Robstav (pozn. red. bývalé Přeštice), na stadionu v Přešticích nebo Zbůchu.

Březová před startem galejí: Nový trenér a osm zvučných posil