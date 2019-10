Facka to pro nás byla, uznává ostrovský záložník Matoušek

Zklamání, naštvanost, negativní emoce. To vše bylo cítit na sto honů v ostrovské kabině po projetém vyhraném utkání na půdě posledního celku Fortuna Divize B MFK Dobříš, kde Ostrov padl po kolapsu v poměru 4:5. To i přesto, že dvakrát vedl o dvě branky, ani to na body nestačilo.

Po senzačním obratu s Českou Lípou z 0:3 na 4:3 tentokrát okusili fotbalisté Ostrova druhou stranu fotbalové mince, když neudrželi vedení 4:2 v Dobříši a nakonec prohráli 4:5. | Foto: Deník / Daniel Seifert