Důležitá výhra se však nerodila na chebské umělce vůbec lehce. „Na úvod jarní části sezóny nás čekal velmi kvalitní soupeř z Kosmonos, což se v zápase potvrdilo,“ narážel kouč Hvězda Jana Beneš na kvalitu soupeře. A právě hosté z Kosmonos otevřeli ve 20. minutě skóre duelu, když brankáře domácího výběru pokořil Vratislav Kořínek. Hvězda však dokázala do konce prvního poločasu brankově odpovědět vyrovnávací trefou Jindřicha Eisenreicha.

„Soupeř byl v prvním poločase lepším týmem, hrál dobře kombinačně a měl lepší pohyb. Nám chvíli trvalo než jsme se dostali do zápasu a soupeř se dostával do šancí a jednu zužitkoval. Ke konci prvního poločasu se nám podařilo vyrovnat ze standardní situace,“ přidával Beneš svůj pohled na první polovinu zápasu. Právě vyrovnávací trefa chebské výběr pořádně nakopla, a po změně stran poslal Hvězdu do vedení Dominik Kubinec.

„Druhý poločas jsme začali podstatně lépe, než ten první a dostali se do vedení. Dvacet minut před koncem však soupeř dokázal srovnat po hezké akci,“ narážel Beneš na vyrovnávací trefu Vratislava Kořínka. Pak ale na pořad přišel majstrštyk chebského trenéra, který poslal na hřiště hned trio čerstvých hráčů, a za to byl odměněn. „Ke konci zápasu jsme sáhli ke střídání, což se ukázalo jako klíčové, kdy po spolupráci střídajících hráčů jsme strhli vítězství na svou stranu,“ poukazoval Beneš na vítěznou trefu, kterou obstaral střídající žolík Vítězslav Janda.

Kosmonosy však v závěru usilovaly o vyrovnaní, ale chebský výběr svou bojovností dotáhl zápas do vítězného konce. „Závěr zápasu kluci odbojovali, tak jako celý zápas, opravdu klobouk dolů před všemi,“ nešetřil chválou nad důležitým tříbodovým ziskem trenér Hvězdy.

FK Hvězda Cheb – FK Kosmonosy 3:2 (1:1). Branky: 34. Eisenreich Jindřich, 49. Kubinec Dominik, 82. Janda Vítězslav – 20. a 71. Kořínek Vratislav. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 1:2. Diváci: 98. Hvězda Cheb: Mácha – F. Kompit (73. Janda), Hucl, Netrval, Znak (L. Kompit) – Beneš, Hrotek, Eisenreich, Anděl (86. Lokinga) – Kubinec (75. Bílek), Kraus.