Vedení však Ostrovu navrátil ve 45. minutě Jakub Dušek. Jenže po změně stran vyrovnal ve 49. minutě Filip Braborec a v 68. minutě šel Brandýs poprvé do vedení zásluhou Jana Strosse. V 75. minutě pak stvrdil výhru domácích svou druhou trefou v duelu Filip Braborec.

Ranec smůly si vybrali na stadionu Brandýsa fotbalisté Ostrova. Tam je poslal do vedení ve 21. minutě přesnou ranou Jakub Vrba, ale na to domácí dokázali brankově odpovědět, když srovnal ve 27. minutě Miroslav Baloun.

