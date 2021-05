V loňské sezoně dosáhli fotbalisté ostrovského FK před předčasným ukončením na 5. místo, v té letošní pak brali příčku jedenáctou. „Stále jsme počítali s variantou, že se soutěž bude dohrávat,“ vrací se zpět v čase ostrovský trenér Jiří Štěpán, který věřil se svým týmem v návrat na fotbalové stadiony.

Jenže opět zasáhla vyšší moc a soutěž byla předčasně ukončena. „Z mého pohledu je to správné rozhodnutí,“ přidává svůj názor na ukončení soutěží Štěpán.

Následně se opatření kvůli pandemii koronaviru začala uvolňovat, a fotbalisté se tak mohli navrátit zpět do tréninkového procesu. To platí i o Ostrovu, který je již v plné polní. „My máme plán stanovený,“ prozradil ostrovský kormidelník.

„Trénujeme dle podmínek nařízených vládou a budeme reagovat na další uvolňování,“ naráží Štěpán na opatření, která se každý týden mění, a i kluby na to musí být připravené. Nový soutěžní ročník by měl odstartovat začátkem srpna.

Jestli tomu tak bude, to ukáže až čas, jelikož covid již dvakrát předvedl svou sílu, na kterou doplatil zejména amatérský sport. „Já pevně věřím v to, že se život nejen u nás začne vracet do normálu a další sezona proběhne ve standardním režimu,“ přeje si závěrem ostrovský trenér.