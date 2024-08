Ale ani výhra nad Hřebečí nebyla pro Západočechy zadarmo. „Bylo to vyrovnané utkání,“ poukazoval Nýber na to, že opět rozhodovaly maličkosti. „V prvním poločase jsme z mého pohledu měli trochu více ze hry, ale nedostávali jsme se do žádných větších šancí. Naštěstí pět minut před odchodem do kabin Kostič navedl balon na střed a prostrčil mi to na hranici vápna, kde jsem se chvíli motal a pak to dostal na přední tyč,“ popisoval s úsměvem Nýber svůj první gól v nové sezoně.

Ten padl v závěru prvního poločasu, což notně ostrovský tým uklidnilo. „Gól do šatny vždy pomůže, ještě k tomu venku,“ dobře ví ostrovský štírek. Po změně stran se však Ostrov měl co otáčet, když domácí s vidinou vyrovnání přitlačili na pilu.

„Ve druhé půli jsme byli pod tlakem, soupeř házel každý aut do vápna, byl nebezpečný z centrovaných míčů a ještě kopal penaltu, kterou David dokázal chytit, to nám hodně pomohlo,“ připomněl Nýber klinickou smrt, kterou jeho tým díky úspěšnému zákroku brankáře Davida Tichoty přežil bez újmy.

„My jsme se snažili hrozit z protiútoků a nakonec to Milda zatloukl hlavou ze standardky,“ narážel Nýber na pořekadlo, nedáš dostaneš, když Ostrovu vystřelil dvoubrankový polštář Milan Novotný. „Poslední minuty byly ještě hodně nervózní, když soupeř dokázal snížit, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce,“ oddychl si ještě v hlase ostrovský univerzál.

Teď vyhlíží Ostrov domácí bitvu, ve které přivítá Neratovice, tedy jednoho z horkých kandidátů na postup do 3. české fotbalové ligy, který se po druhém kole drží na čtvrté příčce, dva body za třetím Ostrovem.

„Neratovice jsou jeden z největších favoritů na postup a z minulé sezóny víme, jakou mají kvalitu, ale hrajeme doma a určitě budeme chtít vyhrát a prodloužit výherní sérii,“ přeje si Nýber protáhnout úspěšnou sérii na číslo tři.