„Třetí zápas, třetí remíza, je to pro nás ztráta, ale ty zápasy mají stejný scénář. Soupeři nás trestají z méně šancí, dostanou se do vedení a my musíme hrát do plných,“ poukazoval po utkání karlovarský trenér Marián Geňo, který svému týmu opět vypomohl na hřišti.