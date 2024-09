Samotné utkání načal lépe Chomutov, který do lázní dorazil v omlazené sestavě. I přesto se ujal v 15. minutě po zaváhání karlovarské obrany vedení 1:0, když se do statistik zapsal úspěšný střelec Michal Škoda.

„Šestý zápas, pošesté prohráváme, už se z toho stává taková naše klasika, a vůbec prvních dvacet minut jsme nehráli dobře,“ vracel se k úvodu duelu trenér Slavie Marián Geňo.

Jenže jeho tým dokázal záhy vstřelit vyrovnávací trefu, o kterou se zasloužil ve 33. minutě Marek Dolejš, který Slavii pořádně nastartoval. „Vyrovnávacím gólem se vše změnilo. A druhý poločas už jsme odehráli ve velkém stylu,“ říkal už s úsměvem karlovarský kormidelník.

A nebylo divu. Slávisté si přenesli aktivitu i do druhého poločasu a vyplatilo se. Během šesti minut dokázali po brankách Jeszeho a Saby přehoupnout ukazatel skóre na svou stranu 3:1. Definitivně pak zlomil snahu soupeře Geňo, který opět svému týmu vypomohl i na hřišti, když v 70. minutě proměnil pokutový kop. Tečku za postupovým duelem pak udělal v 85. minutě Yomi, který upravil na konečných 5:1.

„Jsem moc rád za kluky i za fanoušky, už jsme tu výhru všichni potřebovali,“ neskrýval radost z premiérové výhry v nové sezoně. Právě předvedený výkon by si Slavia ráda přenesla i do 4. české fotbalové ligy, když se v sobotu 14. září představí na půdě Hřebeče. „Věřím, že nám to dodá sebevědomí do dalších zápasů. V soutěži zatím sbíráme převážně remízy, tak doufám, že hned v sobotu dokážeme navázat zejména na dnešní vynikající druhý poločas,“ doplnil závěrem Geňo.

Ve druhém kole tak čeká sešívané náročný výjezd, který čítá bezmála tři sta kilometrů, a to do Královéhradeckého kraje, přesněji okresu Náchod, kde se střetnou se Spartakem Police nad Metují, který vystavil v prvním kole stopku Chlumci nad Cidlinou, když zvítězil 2:0.

FC Slavia Karlovy Vary – FC Chomutov 5:1 (1:1). Branky: 33. Marek Dolejš, 54. Alethinos David Jesze, 60. Saba Kharchilava, 70. Marián Geňo (PK), 85. Yomi Jeremiah Paul – 15. Milan Škoda. Rozhodčí: Melničuk. Bez karet. Diváci: 150. Karlovy Vary: Soloha – Antonov (60. Štípek), Černý, Pěkný, Paul – Jesze (60. Geňo), Dolejš (71. Rebrysh), Vyleta (73. Skala), Godian – Horník, Kharchilava.