/FOTOGALERIE, OHLASY/ Sobotní utkání 2. kola letošního ročníku FORTUNA divize A mezi SK Klatovy 1898 a Mariánskými Lázněmi vyšlo lépe hostující Viktorii. Zápas, který ve městě pod Černou věží sledovala slušná divácká návštěva, ovládli fotbalisté z lázní vysoko 4:1.

FORTUNA divize A, 2. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 1:4. | Foto: Jindřich Schovanec

V prvním poločase daly oba týmy shodně po jedné brance, ale po přestávce pálili ostrými už jen hosté - hned dvě branky vstřelil 24letý španělský záložník Diego Taipa Fraites, který přitom šel na hřiště až po změně stran.

„Krutý výsledek, posteskl si malou chvíli po zápase klatovský trenér Matěj Spěváček s tím, že porážka 1:4 jeho tým mrzí i kvůli lidem, kteří si na stadion našli cestu, a že jich nebylo málo. „Myslím si, že jsme nehráli špatně, ale soupeře dostal na koně první gól, na který jsme však dokázali ještě do konce poločasu reagovat vyrovnávací trefou. Bohužel nás zlomila druhá branka Mariánek, která přišla po standardce na začátku druhá půle," hledal Spěváček klíčový okamžik druhé půle a pokrčil rameny nad bráněním standardních situací, které dělají jeho svěřencům na začátku sezony velké problémy.

Klatovy věřily, že s výsledkem mohou něco udělat, snažily se, nějaké šance si vytvořily, ale… „Ale nedali jsme je, navíc jsme v závěru dostali další dvě branky. Nezbývá nám nic jiného, než porážku hodit za hlavu a dál tvrdě pracovat a věřit, že to zlomíme," doplnil zklamaný trenér Klatov.

A jak zápas hodnotil trenér viktoriánů Aleš Zach? De facto potvrdil slova jeho protějška na lavičce Klatov. Zmínil, že výsledek sice vypadá jednoznačně, ale tak snadné to jeho družina rozhodně neměla. „Čekali jsme těžké a tvrdé utkání, a to se potvrdilo. Klatovy do zápasu vstoupily lépe, byly aktivní, ale bez vyložených šancí. Trochu je pak zmrazil náš vedoucí gól, kdy po povedeném brejku a přihrávce Beránka skóroval Kapolka," líčil Aleš Zach.

FORTUNA divize A, 2. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 1:4.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Měli jsme i další šance, ale ty jsme bohužel neproměnili a těsně před pauzou se po naší chybě uprostřed hřiště dostaly Klatovy do protiútoku, který potrestal zkušený Presl," popisoval trenér Mariánek druhý gólový moment úvodní půle.

Aleš Zach musel udělat o poločasové přestávce vynucenou změnu v brankovišti. Hintergolzingera, kterému se udělalo zle, vystřídal Gembický, a ten už míč ze své sítě nelovil ani jednou. A to i přesto, že při jednom ze soubojů utrpěl zlomeninu nosu, ale zápas statečně dochytal.

„Vypadá to podle výsledku na jasný druhý poločas, ale hra byla poměrně vyrovnaná, a také domácí hrozili a nějaké šance měli. Kluci ale podali zodpovědný výkon a moc chtěli podpořit Honzu Gembického, který utkání dochytal se zlomeným nosem. Za to všem patří velký dík," doplnil Aleš Zach.

SK Klatovy 1898 - FC Viktoria Mariánské Lázně 1:4

Poločas: 1:1. Branky: 44. Presl - 47. a 87. Taipa Fraites, 10. Kapolka, 90+1. Holub. Rozhodčí: Pánský - Vychodil, Kotalík. ŽK: 2:3 (72. Lukeš, 90+5. Presl - 4. Beránek, 63. Pěček, 90+3. Tapia Fraites). Diváci: 230. Hřiště: Na Rozvoji, Klatovy - tráva. Sestava SK Klatovy 1898: Novák - Málek (82. Barborka), Ferko, Presl, Lávička, Janda, Krejčiřík, Prokop, Holík (52. Javorský), Velfl (33. Vaněk), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček. Sestava FC Viktoria Mariánské Lázně: Hinterholzinger (46. Gembický) - Šimek (78. Peška), Cinkanič, Dvořák, Beránek, Štůla, D. Skopový (70. Hošek), Pěček (78. Peška), Renza (46. Taipa Fraites), Kapolka, Holub. Trenér: Aleš Zach.

