Fortuna divize pokračovala ve státní svátek vloženým 15. kolem. Dařilo se v něm prakticky všem zástupcům z kraje, všichni dosáhli na body.

Ostrov i připsal v utkání s Chomutovem na své konto po nerozhodném výsledku 1:1 další cenný bod. | Foto: Daniel Seifert

BŘEZOVÉ VYSTŘELIL TŘI BODY VESELÝ

Cennou výhru 3:2 ukořistila v béčkové divizi na svém stadionu Olympie Březová, která hostila Dobříš. Do utkání vstoupila velmi dobře, když v 6. minutě jí zařídil vedení Daniel Deme. Do konce poločasu však soupeř dokázal vyrovnat, a po změně stran navíc přidal druhou branku. Olympii však vyšel parádně závěr utkání, když se v závěrečné desetiminutovce dvakrát zapsal do střelecké listiny Pavel Veselý, který tak zajistil Březové tříbodovou radost.