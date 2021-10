DERBY PRO VIKTORIÁNY

Na fotbalový trůn Chebska usedli po víkendovém derby hráči Mariánských Lázní, kteří zvládli důležitý souboj na půdě Hvězdy, kde vyhráli 2:0. Skóre derby otevřel před 205 diváky mariánskolázeňský útočník Petr Holub, který svému týmu zařídil vedení ve 22. minutě. Druhou brankovou radost do řad viktoriánů přinesl po změně stran v 61. minutě Martin Kapolka, který tak stvrdil výhru svého týmu.

FK Hvězda Cheb – FC Viktoria Mariánské Lázně 0:2 (0:1). Branky: 22. Holub Petr, 61. Kapolka Martin. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 2:3. Diváci: 215.

Hvězda Cheb: Wagneter – Znak, Hucl, Janda (72. Beneš), Hronek (62. F. Kompit), L. Kompit (62. Macháček), Bauer, Sláma, Netrval – Komberec, Anděl (77. Mácha).

Viktoria Mariánské Lázně: Šmejkal – Lukáš, Cinkanič, Šácha, Prokš –Drahorád, Kapolka, Kořistka, Nedbalý (53. Nedbalý), Popovič (78. Samek) – Holub (87. Florian).

OSUDNÁ 90. MINUTA

O motivaci měla Olympie Březová postaráno. Na svém stadionu hostila lídra tabulky z Neratovic, se kterým nakonec remizovala 2:2. „Podle mého názoru jsme odehráli utkání s nejkvalitnějším týmem v soutěži a myslím si, že by hrál důstojnou roli i ve vyšší soutěži,“ vysekl nebývale poklonu soupeři trenér Březové Petr Peterka.

„Co se týče utkání, tak jsme chtěli k němu přistoupit zodpovědně. To znamená důrazně bránit a napadat, to se nám dařilo, i přesto se soupeř dostal do vedení,“ připomíná neratovický gólový ťukec Peterka. Jenže Olympie nesložila zbraně a dokázala góly otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch. Dokázali jsme na inkasovanou branku reagovat dvěma vstřelenými brankami,“ chválil si kouč Březové přesné rány Pavla Veselého a Davida Peterky v rozmezí tří minut. Po změně stran pošilhávala Březová po vítězství, ale nakonec o něj v 90. minutě přišla, když se Neratovice radovaly z vyrovnávací branky.

„I po změně stran jsme se soustředili na naši hru, vytvořili jsme si dvě doslova tutovky, ale neuspěli, to mohl být rozhodující moment zápasu. Nakonec jsme po chybě v závěru zápasu inkasovali, což je velká škoda, ale na druhou stranu musím hráče pochválit za výkon a bojovnost,“ dodává k duelu Peterka.

FK Olympie Březová – FK Neratovice-Byškovice 2:2 (2:1). Branky: 34. Veselý Pavel, 38. Peterka David – 27. Vorasický Václav, 90. Malák Jakub. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 3:3. Diváci: 150.

Olympie Březová: Martinec – D. Peterka, Nimrichter, Kravar, Šaloun – Deme (58. Hašek), Kursa, Rusňák, P. Peterka (77. Body), Vaněček, Veselý.

DVĚ PENALTY A ČERVENÁ

O tom, že Ostrov nemá v podzimní části Fortuna divize B na růžích ustláno, se mohli přesvědčit fanoušci, kteří dorazili do Ostrova na souboj s exligovým Kladnem. Kdo čekal fotbalovou podívanou, určitě odcházel zklamán. Ne z výkonu hráčů, ale rozhodčích, kteří prokázali během duelu svůj rozhodcovský um.

Ostrov prostě neměl na body nárok a to se neslo celé utkání. Během prvního poločasu totiž musel ostrovský trenérský tandem Michal Süttö a Lukáš Jankovský řešit hned několik zapeklitých situací.

Dvě nařízené penalty, když druhá byla až po třetím opakovaném rohovém kopu Kladna, brankář Ostrova Vaněček vychytal. K tomu od 39. minuty se musel Ostrov srovnat s vyloučením stopera Vondráčka a nikdo už nedával domácím šanci na úspěch. Jenže Ostrov se semkl a doháněl jednobrankové manko ze 16. minuty. To se mu však i přes velkou bojovnost a nasazení nepovedlo a Kladno využilo dlouhou přesilovku až v nastaveném čase, kdy vstřelilo druhou branku.

FK Ostrov – SK Kladno 0:2 (0:1). Branky: 16. Javorek David, 92. Čížek David. Rozhodčí: Lesňák. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (39. Zbyněk Vondráček). Diváci: 231.

FK Ostrov: Vaněček – Janda (77. Hron), Vondráček, Toth, Dušek – Kostka (77. Lešťan), Hackl, Machek, Vrba (61. Lattisch) – Zedníček (42. Sýkora), Matoušek (77. Jaffan).