FK Ostrov – FK Olympie Březová 2:3 (2:2). Branky: 42. Lattisch Jakub, 45. Dušek Jakub – 44. a 92. Vaněček David, 26. Nimrichter Daniel. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 5:2. Diváci: 280. Ostrov: Süttö – Toth, Sýkora, Liška, Janda – Kostka, Horváth (51. Matoušek), Machek, Hackl, Dušek – Zedníček (40. Lattisch). Březová: Martinec – Nimrichter, Kravar, Kursa, Šaloun – D. Peterka, Rusňák, P. Peterka, Deme (46. Tesař) – Veselý, Vaněček.

Na pikantní bitvu si cestu do Ostrova našly ve chmurném počasí necelé tři stovky diváků, přesto své návštěvy určitě nelitovali.

Od úvodních minut se hrálo ve svižném tempu a závěr prvního poločasu přinesl gólové dostihy. „Vstup do utkání jsme měli dobrý,“ chválil si trenér Březové Petr Peterka.

„Snažili jsme se soupeře zatlačit a vytvořili si i šance, ale špatně jsme řešili finální přihrávku,“ říká k úvodu duelu.

Ale to ho nemuselo mrzet. Ve 26. minutě po přímém kopu Davida Vaněčka poslal Olympii do vedení Dan Nimrichter.

„Pro nás to byl hodně důležitý gól,“ poukazuje trenér Olympie. Jenže poté přišla na pořad přestřelka.

V závěru prvního poločasu, od 42. do 45. minuty, padly tři branky, když dvakrát skóroval Ostrov, jednou Březová,a stav byl rázem 2:2.

„Ke konci poločasu jsme si vybrali herní výpadek, když jsme se více soustředili na soupeře a rozhodčího,“ vysvětluje Peterka a přidává: „Sice jsme vstřelili druhou branku, ale posléze opět po chybě inkasovali.“

Zdroj: Daniel Seifert

Po změně stran si oba týmy vypracovaly několik příležitostí, ale rozhodnutí přinesla 92. minuta, kdy svou druhou trefou v utkání rozjásal březovské fanoušky vítěznou trefou David Vaněček.

„Po změně stran toho měl Ostrov více, ale my jsme to dokázali uhasit. Opět jsme si vybrali herní výpadek, to by se nám nemělo stávat,“ zdůrazňuje březovský trenér.

„Ostrov byl ve druhém poločase lepší, hrozil z brejků, které mu vycházely, ale v závěru zápasu se k nám přiklonila štěstěna, a my tak dosáhli na velmi cennou výhru,“ dodává k třetí výhře v řadě za sebou Peterka.

Nad středečním MOL Cupem visí otazník

Ve středu 1. září má hostit ve 2. kole MOL Cupu Olympie Březová na svém stadionu od 17.00 hodin ligový Hradec Králové. Ale nad pohárovým vystoupením visí otazník. Po vydatných deštích se totiž březovský pažit nenachází v příliš dobré kondici.

„Máme velké obavy, jestli se utkání odehraje,“ poukazuje zklamaně trenér Olympie Březová Petr Peterka. „Trávník se po deštích nenachází v dobrém stavu,“ popisuje. Březová se však bude snažit zápas odehrát, v horším případě ho přesunout na jiný termín.

V nastaveném čase rozhodl brankou na 3:2 o výhře Březové v souboji s Ostrovem útočník David Vaněček.Zdroj: Daniel Seifert„Uvidíme jestli se počasí umoudří,“ krčí rameny nad rozmary počasí, které nadělalo nejednomu týmu vrásky na čele. „Pokud by utkání nešlo odehrát z důvodu nezpůsobilé hrací plochy, chceme zažádat o posunutí na jiný termín,“ prozrazuje možnou variantu Peterka. D

alší možností je odehrát druhé kolo MOL Cupu na jiném stadionu, ale to trenér Olympie odmítá. „Je to fotbalový svátek pro Březovou, proto ho chceme odehrát u nás,“ upozorňuje.