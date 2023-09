Třetí domácí utkání, druhá výhra. Fotbalisté Ostrova zvládli v pátém vystoupení béčkové divize důležitý duel s Českým Brodem, který přetavili ve vítězství 2:0, když poprvé v soutěži udrželi čisté konto.

Ostrov bral druhou výhru, pokořil Český Brod 2:0. | Video: Daniel Seifert

„Rozhodně to byla cenná výhra s těžkým soupeřem,“ neskrýval radost nad druhým tříbodovým ziskem záložník Ostrova Jakub Kostka. A výhra to byla vzhledem k postavení obou týmů velmi důležitá. Český Brod totiž jako jediný tým ještě na body nedosáhl, navíc během týdne vyměnil trenéra. Obavy však byly plané, Ostrov vstoupil do zápasu aktivně a ve 13. minutě šel do vedení, když pokutový kop po faulu na Nýbera proměnil Milan Novotný.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, dařilo se nám zezadu a hráli jsme organizovaně. Poté přišla penalta, ze které jsme šli do vedení 1:0,“ vracel se Kostka k prvnímu důležitému momentu duelu. Jenže pozadu nezůstali ani hosté, když akci Ostrova držel vysoko svými zákroky brankář David Tichota.

„Musím říct ,že podržel, výhodou od něj byla i dobrá rozehrávka nohou,“ chválil výkon strážce ostrovské svatyně. „Určitě i my jsme měli pár úniků, ze kterých se nám bohužel nepodařilo vstřelit další gól,“ připomněl, že ani Ostrováci nezůstali hostům nic dlužni. Po změně stran přišel na řadu další klíčový moment, když musel předčasně pod sprchy hostující Matyáš Kadlec. A Ostrov po minutě využil přesilovku, když se do střelecké listiny zapsal obránce Nutsu Stan.

„Bylo to bojovné utkání, což jsme určitě od Brodu čekali, ale myslím si, že jsme byli lepším mužstvem,“ míní ostrovský záložník. V sobotu, tedy 9. září čeká Ostrov výjezd, když se od 10.15 hodin představí nad půdě Neratovic. A bitva to bude náročná, jelikož Neratovice jsou doma stoprocentní, navíc neinkasovaly ještě na svém stadionu ani gól.

„Neratovice doma byly vždy nepříjemné, uvidíme jak se s tím popasujeme. Ale já si osobně myslím, že když tam odehrajeme utkání jako s Brodem doma, mohli bychom bodovat,“ doplnil závěrem Kostka.

FK Ostrov – SK Český Brod 2:0 (1:0). Branky: 13. Milan Novotný (PK), 71. Nutsu Stan. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 3:4. ČK: 0:1 (70. Matyáš Kadlec). Diváci: 182. Ostrov: Tichota – Janda, (72. Šupík), Stan, Řehák, Dušek – Bursík (72. Toth), Jankovský (67. Machek), Matoušek, Kostka – Novotný (90. Hackl), Nýber (90. Zedníček).