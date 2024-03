„Byl to těžký zápas,“ přiznával po utkání ostrovský záložník Tomáš Bursík. Ostrov se však týmu, který se držel na třetí příčce nezalekl. Naopak, byl aktivnější. Nám se dařilo od úvodní minuty držet míč, byli jsme aktivnější, za což jsme šli po proměněné penaltě zaslouženě do vedení,“ narážela ostrovská mladá puška na 12. minutu, kdy potrestal ze značky pokutového kopu, faul na Jakuba Kostku Milan Novotný – 1:0.

Hned na to měli Ostrováci další šanci, kterou trestuhodně zahodil Ondřej Nýber, a když se neujala ani dorážka Jakuba Kostky, přišel gólový trest. To po centru do ostrovské šestnáctky srovnal úspěšnou hlavičkou v 17. minutě Patrik Tomides – 1:1. „Bohužel jsme naši šanci nevyužili, a poté inkasovali,“ zklamaně poznamenal Bursík.

I druhý poločas se nesl ve stejném duchu. Ostrov byl více na míči, vytvořil si šance, ale z gólu se opět radovali hosté. To po výkopu brankáře, se dostal balon až Tomáši Birdovi, který ho dopravil do ostrovské svatyně – 1:2.

Zdroj: Daniel Seifert

Ostrov však nesložil zbraně a dokázal jednobrankové manko smazat, kdy se dlouhý nákop Jakuba Kostky dostal přes Milana Novotného až k Jakubovi Kostkovi, který svůj průnik do šestnáctky Újezdu přetavil ve vyrovnání, čím navíc zapsal do tabulky střelců jedenáctou trefu – 2:2.

„I přes nepříznivý stav, jsme dokázali v závěru zabojovat, z čehož jsme vytěžili vyrovnávací trefu. Za bod jsme tak určitě rádi,“ dodal k utkání Bursík.