Jarní část Fortuna divize B otevřel v Karlovarském kraji pikantní duel, ve kterém se proti sobě postavily v rámci regionálního derby Ostrov a Hvězda Cheb. Ostrov tak mohl složit podzimní reparát, když s Chebem prohrál 0:1. Povedlo se. Tentokrát Ostrov přetavil svou dominanci v pohodovou výhru 4:0.

FK Ostrov – FK Hvězda Cheb 4:0 (1:0). | Video: Daniel Seifert

Směr derby určily již první minuty, kdy měl Ostrov ve 3. minutě výhodu pokutového kopu, kdy nepovoleně atakoval Milana Novotného v šestnáctce Hvězdy Petr Znak. Následný pokutový kop s přehledem proměnil Jakub Kostka – 1:0. „To byl hodně důležitý moment v zápase,“ vracel se po utkání k důležitému momentu autor první branky Jakub Kostka.

Domácí výběr vstřelená branka pořádně nakopla, což dělalo Chebu nemalé problémy, zejména pak v obranných řadách. Ostrováci si vytvořili několik stoprocentních šancí, tři měl na kontě Kostka, dále pak Novotný či Dušek, ale bez brankového efektu. „To beru hlavně na sebe, jelikož jsem mohl náš tým poslat do tříbrankového, čtyřbrankového vedení,“ sypal si popel na hlavu po trestuhodně zahozených šancí Kostka.

Hvězda se srdnatě prala a také si vytvořila dvě šance, jednu po chybné rozehrávce domácího brankáře, ale taktéž vyšla brankově naprázdno. „Naštěstí Hvězda nedokázal velkou šanci proměnit,“ narážel Kostka na špatnou rozehru brankáře, kdy se Hvězda přiblížila vyrovnání.

Zdroj: Daniel Seifert

Další gólové radosti si Ostrov schoval pro své fanoušky až na druhý poločas. Nejdříve Jakub Kostka nastřelil tyč, ale v 65. minutě už ostrovský stadion burácel podruhé, když přetažený roh Vojtěcha Machka na zadní tyč uklidil do chebské svatyně hlavou Ondřej Nýber – 2:0.

O tři minuty později, přesněji v 65.minutě, už domácí vedli o tři branky, když se na hranici šestnáctky dostal k míči Vojtěch Machek, který utaženou střelou k tyči poslal Ostrov do tříbrankového trháku – 3:0.

„Naštěstí tam padla druhá branka, když potom si Machy pohrál s obranou a v klidu to uklidil,“ chválil Kostka individuální akci svého kapitána, která znamenala odskok na rozdíl tří branek.

Chebský zmar pak stvrdil v 71. minutě chybou při odkopu chebský brankář, který nastřelil dotírajícího Jakuba Kostku, který následně upaloval osamocen na prázdnou branku Hvězdy, čímž dosáhl na druhou branku v utkání. „Gólman si dal špatný dotek, poté se ještě ukopl jak jsem ho presoval, čehož sem využil,“ podotkl ke své druhé trefě ostrovský záložník.

OBRAZEM: Baníku protekla výhra mezi prsty, nakonec bral proti Aritmě bod

Závěr zápasu si Ostrov v poklidu pohlídal a na účet připsal nejen úspěšně složený reperát, ale také vítězný vstup do druhé části divizní soutěže. „Závěr utkání jsme si pohlídali, soupeře k ničemu nepustili a chtěli jsme dát ještě gól, tím udělat radost fanouškům, ale bohužel,“ poukazoval Kostka a závěrem doplnil: „Jsme rádi, že jsme soupeři oplatili prohru z podzimu, a také, že jsme vstoupili do jarní části vítězně. Teď nás čeká výlet do Nespek, kde to určitě nebude nic jednoduchého.“

FK Ostrov – FK Hvězda Cheb 4:0 (1:0). Branky: 3. a 71. Jakub Kostka (první z PK), 65. Ondřej Nýber, 68. Vojtěch Machek. Rozhodčí: Langmajer – Kubec, Fencl. ŽK: 1:3. Diváci: 305. Ostrov: Tichota – Janda (51. Šupík), Řehák, Toth (78. Erlebach), Dušek – Nýber (72. Bursík), Machek (78. Stan), Jankovský, Matoušek – Kostka – Novotný (72. Zedníček). Hvězda Cheb: Šmejkal – Janda (57. Marinč), Kravar, Znak, Kraus – Netrval, Kořistka (57. Kopecký), Ptáček (82. Kováč), Bauer (78. Kompit), Zázrivec (57. Hrotek) – Hudeček.