S jakými vyhlídkami bude Slavia do pohárové bitvy vstupovat a co pro ni bude úspěch? To prozradil trenér Karlových Varů Marián Geňo v rozhovoru Deníku.

Trenére, ve středu vás čeká dohrávka 1. kola MOL Cupu, kdy dorazí do Drahovic nováček třetí ligy v podání Chomutova. Jaké máte poznatky o soupeři?

Víceméně víme, jak hraje, kde jsou jeho přednosti i případné slabiny, ale v jaké sestavě nastoupí, vzhledem k tomu, že to není liga, to opravdu netuším.

Právě Chomutov v uplynulém týdnu ještě více vyztužil své řady, ale v ČFL se mu daří tak napůl, když jako vy má podobnou bilanci, kdy třikrát remizoval, což ale nesnižuje jeho kvality…

Jasně, že má kvalitu, jinak by minulou sezónu nevyhrál divizi, ale zřejmě také není spokojen se vstupem do soutěže, jenže to my také ne.

Vítěz duelu se pak postaví vítězi z duelu Spartak Police nad Metují či FK Chlumec nad Cidlinou. Je to pro vás motivace uspět a zopakovat si vítězné tažení, zakončené v Edenu bitvou se Slavií?

Vzhledem k tomu, že v dalším kole už bylo jedenáct ligových týmů a všechny druholigové, tak ten los příliš atraktivní není. Navíc budeme hrát venku a obě mužstva jsou z velké dálky. Ale tak to prostě je a my k tomu chceme přistoupit zodpovědně. Každopádně pohádka jménem Slavia Praha byla krásná, ale momentálně koukáme jen na tento zápas. My už potřebujeme výsledek, od kterého se budeme moci odrazit.

Dáte tedy šanci mladíkům, aby ukázali své kvality, nebo budete vsázet na zkušené hráče? A co vy, naskočíte také na hřiště?

Co se týká sestavy a nějakých jmen, na to vám neodpovím ani kdybych chtěl. Někteří kluci ještě doléčují šrámy z víkendu. Mohu říct, že určitě nenastoupíme ve stejné sestavě, která začínala sobotní zápas.

Co si myslíte, že bude rozhodovat?

Jako v každém zápase bude důležité, kdo vstřelí první gól. To se nám ještě na podzim nepovedlo a pak ty zápasy jsou těžší. V tomto zápase to bude platit dvojnásob.

Jak vidíte vaše šance na postup?

Favoritem je samozřejmě soupeř, to je logické, hraje vyšší soutěž, mají zkušené hráče. Ale i my máme nějakou kvalitu, abychom byli schopni uspět.