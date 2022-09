Hodně zklamání přineslo fotbalistům Mariánských Lázní utkání s Klatovy, prohra 0:4 zcela jistě mluví za vše. „Myslím si, že jsme do zápasu dobře vstoupili a byli mnohem aktivnější než soupeř. Bohužel několik slibných akcí jsme nevyřešili dobře, a tak přišel na konci poločasu trest, kdy jsme propadli uprostřed hřiště, soupeř se dostal rychlou kombinací do vápna, kde si Presl došel pro penaltu a bezpečně ji proměnil,“ vracel se ke klíčové situaci prvního poločasu mariánskolázeňský trenér Aleš Zach. A pro Viktorii bylo ještě hůře. „Penalta námi otřásla,“ přiznával Zach. „Po obrovské chybě na kraji hřiště hosté udeřili podruhé,“ narážel kouč Viktorie na druhou branku, kterou jeho tým inkasoval v závěru první půle.

PODÍVEJTE SE: Ostrov pohltila euforie, uspěl i ve Dvorech

„Do druhého poločasu jsme šli s cílem se dostat co nejrychleji do kontaktu a se zápasem hnout. Začátek vypadal slibně, ale asi po deseti minutách hosté dostali možnost trestného kopu z obrovské dálky. Před míč se nikdo nepostavil, brankář byl hodně vylezlý a jejich hráč to skvěle trefil, a bylo po zápase,“ připomněl Zach netradiční trefu z poloviny soupeře, kterou nachytal na švestkách domácího brankáře Presl.

OBRAZEM: Toužimáci urvali cenné tři body v přestřelce s omladinou Slavie

Posléze dorazil Viktorii v podobě čtvrté branky Michal Lukeš. „Z celkového pohledu soupeř samozřejmě vyhrál zaslouženě, když naše mladé mužstvo, tvořící se za pochodu, dostalo tvrdou lekci, ze které se musíme co nejrychleji otřepat a získat body už za týden v Tochovicích,“ podotkl ještě k utkání Zach a závěrem dodal: „Chci divákům poděkovat za podporu i přesto, že se nedařilo, a snad už v dalším zápase doma budou mít důvod ke spokojenosti.“

FC Viktoria Mariánské Lázně – SK Klatovy 0:4 (0:2). Branky: 40. a 54. Presl Antonín (1 PK), 45. Brabec Jakub, 60. Lukeš Michal. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 4:3. Diváci: 130. Mariánské Lázně: Šmejkal – Růžička, Šácha, Samek (60. Renza), Drahorád – Patrovský (60. Skopový), Florián (46. Prokop, Pěček – Prokop, Holub, Pecháček (46. Kořistka).

Meteor zhasl sedmi kousky Hvězdu

Jako na houpačce si prozatím počínají fotbalisté Hvězdy. Po domácí výhře 5:1 nad Libiší přišla na pořad tvrdá rána. Tu měli na svědomí fotbalisté pražského Meteoru, kteří na svém stadionu dosáhli na jednoznačné vítězství 7:0, pro pražský výběr to byla navíc premiérová výhra v podzimní části.

PODÍVEJTE SE: Slavia přišla o domácí neporazitelnost, nestačila na Hostouň

Chebané drželi krok s Meteorem pouze první poločas, během kterého dvakrát inkasovali. Po změně stran pak domácí výběr pokračoval v gólových hodech a přidal soupeři z Chebu dalších pět branek.

Meteor Praha – Hvězda Cheb 7:0 (2:0). Branky: 13. Slavata David, 15. a 51. Krůta David, 56. Kostka Vojtěch, 74. Kousal Daniel, 75. Král Jan, 90. Kordiak Samuel. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 0:1. Diváci: 150. Hvězda Cheb: Mácha – F. Kompit (54. Pilař), Hucl (46. Beneš), Netrval, Znak – Bílek, Hrotek (46. Kraus), L. Kompit (76. Janda, Komberec – Anděl, Kubinec.

Březová padla s Louny

První podzimní prohru na svém hřišti zaznamenala Olympie Březová, která hostila Louny, jimž nakonec podlehla 1:2. „Vyrovnané, bojovné utkání, ve kterém se hrálo převážně mezi vápny. Z naší strany tam bylo spoustu nepřesností v kombinaci. První gól jsme dostali po špatně přebraném autu a následném centru, kde jsme nepokryli hráče,“ řekl k inkasované brance ze 24. minuty březovský trenér Petr Schneider.

OBRAZEM: Baník na jihu Čech neuspěl, počtvrté na podzim prohrál

„Ve druhém poločase jsme chtěli zápas otočit. Bohužel jsme si po třech minutách dali polovlastní branku. Pak už to bylo proti dobře organizovanému soupeři těžké,“ narážel Schneider na druhou obdrženou branku ve 48. minutě. „Naše snižující branka přišla pozdě. V samém závěru jsme ještě měli tři standardní situace, ze kterých jsme se neprosadili. V dalším domácím zápase s Kladnem musíme všichni udělat pro lepší výsledek více. Mnou počínaje a posledním hráčem na hřišti konče,“ má jasno kouč Březové.

FK Olympie Březová – Louny 1:2 (0:1). Branky: 89. Veselý Pavel – 24. Myška Martin, 48. Zícha Daniel. Rozhodčí: Schveinert. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Neudert, Nimrichter, Kýček – Dubnický (58. P. Peterka), Kursa, Rusňák (78. Kravar), Číž (46. Kovář) – Veselý.