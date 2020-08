Svěřenci chebského trenéra Miroslava Šebesty šli během utkání do dvoubrankového vedení, stejně jako tomu bylo uplynulý víkend v Chomutově, ale opět vedení neudrželi a po nerozhodném výsledku 2:2 dosáhli na bodový zisk.

„Povedl se nám vstup do utkání, když jsme šli do vedení po brance Zdeňka Slámy, který si pohrál s kompletní obranou soupeře,“ vracel se Šebesta ke třetí minutě duelu, ve které jeho tým otevřel skóre zápasu.

„Následně jsme mohli přidat i další góly po šancích Slámy či Kubince. Poté se hra vyrovnala a soupeř si vytvořil také šance, ale nás skvělými zákroky podržel brankář Mácha,“ pochvaloval si Šebesta.

V závěru prvního poločasu přidali hráči Hvězdy druhou branku. „Do poločasu jsme přidali druhý gól, po centru Anděla se krásně za zadní tyčí prosadil hlavou Hucl,“ popisoval druhou trefu svého výběru trenér Hvězdy.

Jenže po změně stran přidal domácí výběr na obrátkách, což dokázal brankově zužitkovat, když se dvakrát střelecky zaskvěl exsokolovský Petr Glaser ve službách klubu z Ústeckého kraje.

„Po prostřídání jsme ve druhé půli nezachytili tempo a domácí tým byl celý poločas lepší a zaslouženě vyrovnal. Navíc ještě Mácha chytil penaltu,“ připomněl Šebesta dění na hřišti během druhé pětačtyřicetiminutovky.

„Byl to dobrý zápas v tempu, a to i přes velké vedro. Z našeho mužstva vynikl Sláma, který si hlavně první půli dělal na hřišti, co chtěl, a také dobře zachytal brankář Mácha,“ podotkl závěrem k zápasu Šebesta.

FK Baník Most-Souš – FK Hvězda Cheb 2:2 (0:2)

Branky: 62. a 70. Glaser Petr – 3. Sláma Zdeněk, 41. Hucl Jiří.

Baník Most-Souš: Nejedlý (45. Pettík) – Zůza, Prokop (45. Nobst), Olejník, Popelka (45. Štefko) – Čonka (60. Koutecký), Hlaváček – Vepřovský (45. Jurkovič), Glaser, Vávra – Kopta. Trenér: Petr Johana.

Hvězda Cheb: Mácha – Hucl, Netrval, Vlk – Janda, Znak, Steiner, Bauer, Anděl – Sláma, Kubinec (stř. Komberec, Iterský, Mouhafidi). Trenér: Miroslav Šebesta.