Viktoria má před sebou důležitý duel s BerounemFotbalistům mariánskolázeňské Viktorie se v jarní části Fortuna divize A příliš nedaří a to se promítlo i do tabulky, kde se klub z lázeňského města nachází na jedenácté příčce se čtyřiadvacetibodovým ziskem. V sobotu 23. dubna čeká svěřence trenéra Vladimíra Kafky důležitá bitva, když se na stadionu U Ferdinandova pramene představí v 10.15 hodin předposlední celek tabulky Beroun. Ten ztrácí na viktoriány devět bodů a v případě výhry by umazal rozdíl na šest bodů. V opačném případě by se mu Viktoria vzdálila na rozdíl dvanácti bodů a to je také cíl fotbalistů Mariánských Lázní. Pokud pomýšlejí na klidný střed tabulky, musí nutně bodovat za tři body. Na podzim uspěla Viktoria na půdě Berouna, když slavila výhru 4:1, a na tu bude chtít navázat v domácí odvetě.

Souboj tabulkových sousedů čeká BřezovouPoprvé se v jarní části Fortuna divize B představí fotbalisté březovské Olympie na svém stadionu. V sobotu 23. dubna na něm přivítají od 15.00 hodin v bitvě tabulkových sousedů Louny. Oba týmy před 22. kolem od sebe dělí v tabulce pouhý bod, takže prakticky se bude hrát vzhledem k vyrovnanosti tabulky o šest bodů. V podzimním měření sil slavily výhru 3:2 Louny, takže svěřenci březovského trenéra Petra Peterky budou před svými fanoušky skládat reparát.

Ostrov se představí na horké půdě AritmyZáchranná mise za udržením v soutěži se fotbalistům Ostrova pomalu, ale jistě krátí. Tým z Krušných hor bodově tápe, i přesto, že potřebuje body jako sůl. Tentokrát se představí v sobotu 23. dubna od 10.15 hodin na horké půdě pražské Aritmy, která bude tvrdit roli favorita. Na podzim Ostrováci uhráli s Aritmou na svém hřišti bezbrankovou remízu, kterou by zcela jistě brali i po víkendovém utkání.

