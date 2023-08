O jedinou branku utkání se v 68. minutě postaral z pokutového kopu Patrik Kořistka, který do Chebu přišel v letní přestávce z kádru Mariánských Lázní. „Celý týden jsme se na zápas poctivě připravovali a já musím kluky pochválit. Na hřišti totiž do puntíku splnili to, co jsme si řekli,“ pochvaloval si chebský kormidelník Pavel Veleman, jenž ocenil také atmosféru, ve které se hrálo.