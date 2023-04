/FORTUNA DIVIZE/ Dvaadvacáté kolo má před sebou o víkendu Fortuna divize. Chebskou Hvězdu čeká domácí bitva, která se ponese v duchu duelu jara, Březová si odbude domácí jarní premiéru na svém stadionu, zatímco Viktorii nasměroval fotbalový los na jih Čech.

BŘEZOVÁ POPRVÉ DOMA

Dvě cenné výhry ukořistila v předchozích duelech béčkové skupiny březovská Olympie. Po skalpu Loun urvala tříbodový zisk na půdě Kladna. A právě na tyto výhry bude chtít navázat i v domácí premiéře, když se v sobotu 15. dubna představí od 10.15 hodin poprvé v jarní části na svém stadionu.

„Do zápasu půjdeme s jasným cílem, kterým bude přenést formu z předešlých dvou utkání a na domácí půdě zvítězit,“ neskrýval březovský středopolař David Kursa, touhu po dalším tříbodovém zisku.

„Jsme dobře nastaveni, což se projevuje na hřišti. Soupeři máme, co vracet a nechceme nic jiného než tři body,“ burcuje Kursa před odvetou s Kosmonosy, se kterými Březová na podzim padla 0:5.

„Chtěl bych pozvat všechny fanoušky Březové, ať nás přijdou podpořit v důležitém té utkání, které nás může posunout před Kosmonosy,“ zve fanoušky do ochozů březovského stadionu Kursa.

HVĚZDU ČEKÁ DUEL JARA, DORAZÍ SLANÝ

Po parádním vstupu do jarní části béčkové skupiny dostává v posledních kolech chebská Hvězda jednu facku za druhou. To se promítlo i do tabulky, kde se navrátila zpět na hranici sestupového pásma. A sobota 15. dubna, bude pro Chebany velmi důležitá. Na západ Čech totiž zamíří Slaný, před kterým má Cheb k dobru jednobodový náskok. „Dá se říct, že nás čeká zápas jara, protože když nezvládneme toto utkání, tak i když je ve hře ještě dost bodů, dostane náš cíl, čímž je záchrana, vážné trhliny,“ je si vědom chebský trenér Jan Beneš. A ví, o čem mluví. Pokud Hvězda pomýšlí na záchranu, musí urvat tři body. „Bohužel jsme v situaci, když už se koukáme jenom na sebe a soupeře moc neřešíme,“ upozorňoval Beneš.

Ten by rád navrátil svému týmu vítěznou tvář. „Musíme se vrátit k přístupu, kterým jsme se prezentovali na konci podzimní části a v prvních třech zápasech jara,“ přeje si Beneš před důležitým duelem, který se odehraje na chebské umělce od 16.00 hodin.

„Tým po zdravotní stránce se neustále obměňuje, když se někdo uzdraví, tak se zase někdo jiný zraní, takže pracujeme s hráči, které máme aktuálně k dispozici,“ podotkl Beneš ke kádru, který dostává v posledních kolech pořádně zabrat.

VIKTORIÁNI SE VYDAJÍ NA JIH ČECH

Navázat na čtyři výhry v řadě zamíří mariánskolázeňská Viktoria o víkendu na jih Čech. V sobotu 15. dubna se totiž představí viktoriáni od 10.30 na půdě Českého Krumlova. „Čeká nás další velmi těžké utkání, i přesto chceme uspět,“ přeje si kouč Mariánských Lázní protáhnout sérii výher na číslo pět.

„Nálada v mužstvu je samozřejmě lepší, než před pár týdny a hlavně bojovná,“ upozorňoval Zach na dvanáct bodů, kterého tým v posledních kolech posbíral.

Jenže právě Český Krumlov sbírá body převážně doma. „Doma je velmi silný, ale my budeme chtít navázat na poslední výkony a získat body,“ říká Zach k duelu, ze kterého nechce se svou družinou vyjít naprázdno.

„Povede k tomu zase především poctivý výkon, vysoké nasazení a bojovnost, nic jiného ani nového,“ přemítal kouč Viktorie, co by mohlo jeho výběr dotáhnout k dalšímu cennému bodovému zisku. „Opět si kluci musí sáhnout na dno sil, jen tak se vyškrábeme ze dna nebo blízkosti dna tabulky,“ dodal závěrem Zach.

