„První poločas byl od nás špatný, naopak hosté ho odehráli velmi dobře. Měli velmi dobrý přechod do útočné fáze, byli aktivní, dobře kombinovali, z toho vytěžili tři branky,“ chválil netradičně soupeře ostrovský trenér Jiří Štěpán.

Jenže po změně stran to byl dobře známý Ostrov, kterého bylo plné hřiště. „Naopak ve druhém poločase jsme byli dominantní na míči, zlepšili pohyb, důraz a kombinaci a vstřelili kontaktní branku Jankovským, který proměnil samostatný průnik,“ narážel na důležitý okamžik zápasu Štěpán. Právě tato branka Ostrov pořádně nakopla a díky bojovnosti zlomili Ostrováci zápas ve svůj prospěch. „S postupem času jsme začali hrát vabank, vytáhli Vondráčka dopředu, vzadu hráli na tři a to se vyplatilo,“ připomněl Štěpán další dvě trefy svého týmu, které znamenaly vyrovnání. Jenže to nebylo vše. „Zápas jsme dohrávali ve velké euforii a svou bojovností a velkou vůlí dokázali zápas otočit. V 91. minutě jsme dokázali vstřelit i čtvrtou branku, byl to hodně emotivní zápas,“ dodal k velkému vítěznému obratu Štěpán.

FK Ostrov – FK Arsenal Česká Lípa 4:3 (0:3). Branky: 62. Jankovský Lukáš, 86. Vondráček Zbyněk, 87. vlastní, 91. Psohlavec Martin – 13. Kaňkovský Karel, 15. Vébr Matěj, 36. Vodrážka Tomáš. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 2:3. Diváci: 350.

Ostrov: Vaněček – Janda, Liška (24. Stan), Vondráček, Dušek – Bursík, Jankovský, Kobera, Matoušek – Kočí (65. Horváth) – Psohlavec.