„První poločas z naší strany si myslím, že byl velmi povedený,“ pochvaloval si kvalitní výkon svých spoluhráčů březovský středopolař David Kursa. „Drželi jsme míč a měli více ze hry. Vypracovali jsme si slibné akce, které ale bohužel končily naší nepřesností ve finálové fázi,“ narážel na slibné šance, které až na gólovou radost Pavla Veselého zůstaly nevyužity. Ale Slavia nezůstala pozadu, když se několikrát dostala do nebezpečného zakončení.

„Soupeř hrozil převážně z nakopávaných míčů, na které jsme reagovali velice špatně,“ upozorňoval Kursa na to, co jeho týmu dělalo během první poloviny zápasu problémy. „Za co jsem rád, je, že se nám dařila přechodová fáze bez toho, abychom museli nakopávat. Po zisku jsme šli rychle nahoru a byli z toho nebezpeční,“ kvitoval březovský forvard.

Slávisté přetlačili v derby výběr Březové až po obrátce stran, třemi zásahy

Do druhého poločasu však vstoupila Olympie vlažně a hned na začátku ji za to Slavia brankově vytrestala. „Do druhého poločasu jsme nastoupili skoro s vyměněnou sestavou a nepodařilo se nám navázat na první půlku. Byli jsme pasivní a během deseti minut dostali dva góly,“ narážel na branky slávistů Hudce a Maňáka, které přehouply ukazatel skóre na stranu domácích.

„Soupeř měl více ze hry a naše hra nebyla vůbec produktivní, většinou jsme ztráceli míče ještě na naší půlce,“ zklamaně přidával Kursa ještě ke druhému poločasu, který vyšperkoval v podání Slavie v podobě třetí branky Horník, a vše pak zakončili sešívaní nechtěnou vlastní brankou v samotném závěru duelu. „Myslím si, že se tam našly dobré věci, a je jenom na nás, co si z toho vezmeme,“ přece jen našel Kursa pozitiva na porážce v Karlových Varech.