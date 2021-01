„My trénujeme celý prosinec,“prozradil na úvod chebský trenér Miroslav Šebesta. Ale i během prosince se kvóta hráčů, kteří mohou trénovat, stále mění. „Nejdříve můžeme trénovat normálně, pak v šesti, teď ve dvou,“ kroutil hlavou nad měnícím se počtem Šebesta.

A není divu. Pandemie dává sportu, zejména tomu amatérskému, tento rok pořádně zabrat, a jak to vypadá, i příští rok bude pro amatéry temný, doslova. „Nějaké tréninky jdou upravit, ale fotbal je kolektivní sport. Začneme, skončíme a pak začínáme znovu od začátku. Je to na palici,“ popisuje chebský trenér situaci, kterou si musel a musí projít nejeden amatérský klub. „Optimálně se připravit nedá, proto improvizujeme podle zákazů a nařízení,“ připomněl Šebesta, že ani těžká doba fotbal nezastaví.

Navíc po pozastavení amatérského sportu, které přišlo tento rok již podruhé, přijdou týmy v rámci zimní přípravy o přípravné zápasy. „Samozřejmě že utkání jsou důležitá. Jakýkoli trénink nenahradí zápas,“ dobře ví Šebesta.

A nové restrikce, které určují, že mohou sportovci absolvovat tréninky ve dvou, tak zcela jasně oddalují restart soutěže, který měl být na programu o víkendu 30. a 31. ledna, když nouzový stav je vyhlášen do 22. ledna a do 10. ledna pak platí zákaz amatérského sportování.

„Můžete hrát, ale chci vidět, kolik bude zranění, únava…, když nejste stoprocentně připraveni a máte o půl sezony delší zátěž,“ přemítá Šebesta. Pro kluby je tak tento rok psychicky náročný, a jak to vypadá, bude se ve stejném duchu ubírat i rok 2021. „Psychicky je to náročné pro všechny a sám jsem zvědavý, jak hráče, trenéry a ostatní to bude takhle dlouho bavit,“ přidává svůj pohled na situaci Šebesta. Dalším otazníkem je, jestli se vůbec opět rozjede soutěž.

„Já jsem byl vždy pro dohrání soutěže, ale regulérně a sportovně. Teď doopravdy nevím, jestli se vše dohraje, což bych chtěl, ale situace není dobrá,“ dodal kouč.