Dalo by se říci, že to nejlepší nakonec. V jeho podání to pak platilo dvojnásob. Do zápasu s třetím týmem divizní tabulky naskočil v 85. minutě a v 90. minutě se zasloužil o vyrovnání na 1:1, čímž svému týmu vystřelil velmi cenný bod, první v jarní části divizní soutěže.