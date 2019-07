Hvězda tak má před sebou opět krátkou dobu, aby se co nejlépe připravila. „Vcelku se pro nás nic nemění. Každá naše příprava má přibližně pět šest týdnů před zahájením prvního mistrovského utkání,“ vypočítával Remža.

„Jelikož ale není tak dlouhá, o to bývá intenzivnější. Jedinou kosmetickou změnou je zvýšený počet tréninků v prvních čtrnácti dnech přípravy,“ dodal k přípravě.

Během fotbalové výluky se i divizní nováček poohlédl po případných posilách. „Nějaká jednání samozřejmě probíhají. Věřím, že vše dobře dopadne a tito hráči budou posílením současného kádru, který i přesto vidím dostatečně kvalitní,“ poukazoval vedoucí mužstva.

Během přípravy odehrají Chebané také několik zajímavých zápasů. „První dvě přípravná utkání proti Mariánským Lázním a Lhotě odehrajeme na základě reciprocity, jelikož jsme se již s těmito soupeři utkali doma v rámci zimní přípravy. Další soupeř, Plavno, mělo požadavek, zda bychom mohli zápas odehrát na jejich hřišti,“ odtajnil soupeře pro přípravu Remža.

Poté čeká Hvězdu velmi kvalitní představení v předkole MOL Cupu, ve kterém se jí postaví do cesty Zbuzany, tedy třetiligový nováček. „Domácí pohárové utkání bereme jako poslední přípravný zápas před zahájením divize. V kádru soupeře totiž nastupuje mnoho hráčů, kteří mají velké zkušenosti s naší 1. ligou či zahraničními soutěžemi, ať už je to Kincl, Lička, Kalod, Dosoudil nebo Klesa. Pro nás to bude výborný test a dobrý výsledek z tohoto utkání by znamenal, že ve vyšší soutěži nebudeme hrát druhé housle,“ vypočítával závěrem Remža.