FK Hvězda Cheb – SK Klatovy 3:1 (1:1). Branky: 18. a 49. Komberec Lukáš, 82. Sláma Zdeněk – 22. Zajíček Jan. Rozhodčí: Kyncl. ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (92. Lukáš Rajtmajer). Diváci: 100. Hvězda Cheb: Mácha – F. Kompit, Znak (78. Pilař), Netrval, Janda – L. Kompit (74. Macháček), Bauer, Sláma, Hrotek – Komberec (88. Plíhal), Anděl.

Ty dorazily do Karlovarského kraje s nálepkou favorita, jenže realita byla zcela jiná, a svěřenci chebského trenéra Miroslava Šebesty dosáhli na zaslouženou výhru 3:1.

„Do utkání jsme chtěli vstoupit koncentrovaně a ze zajištěné obrany, což se nám povedlo. Konečně jsme vstřelili první branku utkání a mohli se trochu uklidnit,“ připomíná první branku Lukáše Komberce z 18. minuty chebský záložník Luboš Kompit.

Vedení však Hvězdě nevydrželo dlouho. „Bohužel jsme po pár minutách inkasovali na 1:1 z rychlého protiútoku,“ naráží Kompit na 22. minutu, kdy za hosty vyrovnal Jan Zajíček.

Po změně stran však hráči Hvězdy pokračovali v dobrém výkonu a za to byli dvakrát gólově odměněni.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně a podařilo se nám rychle vstřelit druhou branku. Poté jsme malinko zalezli a čekali, co soupeř vymyslí. Naštěstí jsme tlak ustáli a to, co pak trefil Slámič, byla paráda,“ chválil si Kompit trefu Zdeňka Slámy.

„Důležité bude potvrdit tři body v úterý proti Hořovicím. Tak snad se nám podaří navázat na dobrý výkon,“ přeje si Kompit.