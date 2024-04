To když ve 42. minutě vybojoval balon na půlce Meteoru Martin Matoušek, který následně prostrčil se štěstím balon na Milana Novotného, jehož přízemní centr do malého vápna hostů našel Jakuba Kostku, který zařídil Ostrovu jednobrankové vedení.

Ostrováci si sice poté vytvořili ještě několik příležitostí, ale již bez brankového úspěchu. A to platilo také po změně stran, až v blížícím se závěru duelu udeřil Ostrov podruhé. V 82. minutě Lukáš Jankovský našel pasem ze své poloviny nabíhající Jakuba Kostku, kterému sice skončil balon na ruce, ale poté prokličkoval co se dalo, a podruhé zasunul loptu do pražské svatyně.

„Hráli jsme zodpovědně směrem dozadu, dvě branky jsme vstřelili a další šance ještě neproměnili. Hráči zaslouží za předvedený výkon pochvalu,“ doplnil k utkání

Ostrov tak potvrdil, že se mu v domácím prostředí daří, když dosáhl ve dvanáctém domácím duelu již na osmou výhru. Navíc pro Kostku to byla již šestnáctá branka v soutěžním ročníku, za což se dělí o druhé místo v tabulce kanonýrů s Dolečkem z Chomutova, když oba ztrácí na první místo pouhý gól.