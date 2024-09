Slavia vstoupila do utkání vlažně, a to domácí tým brankově využil již v 8. minutě, kdy Polici poslal do vedení Martin Jirout. Posléze se však rozehrál i výběr z lázeňského města, ale k vážnějšímu ohrožení domácí branky se nedostal. Naopak Police třikrát zahrozila, z toho vytěžila druhý gól. A u všeho byl Martin Jirout, který sice nejdříve nedokázal usměrnit střelu z hranice šestnáctky do karlovarské branky, aby ho posléze vychytal při stoprocentní šanci brankář Soloha s pomocí obránce. Dotřetice však již Jirout uspěl, když po rychlém přechodu nedokázal uklidit balon do bezpečí Černý, čímž se následně dostal Jirout osamocen před karlovarského gólmana, kterého tentokrát překonal a poslal Polici do dvoubrankového trháku.

"Bohužel dostaneme zase na začátku zápasu v 8. minutě gól ze standardní situace a to určí ráz celého zápasu. Soupeř pak pracoval velmi dobře do defenzivy a spoléhal na rychlé brejky," řekl k prvnímu poločasu trenér Slavie Marián Geňo.

Do druhé půle Slavia prostřídala, ale úvod opět patřil domácím. Poté se připomněly Karlovy Vary, kdy se prokličkoval do šestnáctky domácích Shaibu, který ale v bitvě s brankářem Police neuspěl.

Pak několikrát pozlobil sešívané Spartak, který je přehrával kombinační hrou, ale Soloha byl bezchybný. Slavia nakonec hru otevřela, z čehož vyplynula šance v samém závěru, kdy upaloval osamocen na karlovarského brankáře Makarenko, kterého sice překonal povedenou kličkou, ale posléze míč zasekl a sešívaní ho uklidili do bezpečí.

"My jsme ve druhé půli měli nějaké situace, ale jen po vápno. Zbytek situací domácí spolehlivě ubránili. Nebyl to od nás dnes dobrý výkon," doplnil Geňo k vyřazení.