„Neratovice byly více na míči, my jsme dobře bránili a snažili jsme se vyrážet do rychlých protiútoků. První poločas se nám to moc nedařilo, ale poctivě jsme bránili a soupeře jsme do velkých příležitostí nepouštěli,“ podotkl k prvnímu poločasu, po kterém drželi gólmani obou výběrů čisté konto. Zlomový moment duelu nakonec přišel záhy po změně stran.

„Druhý poločas se odehrával ve stejném duchu jako ten první. Jeden z brejků se nám povedl a po dobré práci Matese (Matyáš Erlebach) jsme získali míč na soupeřově polovině. Kostič míč potáhl a vyslal Nýbyho sám na brankáře a ten se nemýlil,“ popisoval Matoušek klíčový moment duelu, který rozhodl o výhře jeho týmu.

Ač se Neratovice po inkasované brance snažily, na kýženou vyrovnávací trefu nedosáhly. „Po zbytek zápasu jsme dobře bránili a zlobili soupeře z brejků, jelikož hra se nám více otevřela. Soupeř se snažil vyrovnat, ale neúspěšně. Pro nás velice cenné vítězství asi s největším aspirantem na postup do vyšší soutěže,“ vážil si výhry nad jedním z nejlepších týmů soutěže ostrovský záložník.

Ostrov si tak užívá vítěznou jízdu. Tu může prodloužit již v neděli 1. září, když se představí ve šlágru čtvrtého kola na půdě pražského Meteoru, tedy druhého týmu, který má po třech kolech stoprocentní bilanci.

„Vstup do soutěže se nám velice vydařil, kdy jsme dokázali porazit tři velice kvalitní soupeře. Jsme za to velice rádi. Musíme dál poctivě pracovat a neusnout na vavřínech. Pak věřím, že jsme schopni pokračovat v dobrých výkonech,“ doplnil závěrem Matoušek.