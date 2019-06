Ano, přesně tak.

Navíc by muselo jít o velkou souhru náhod. Je jasné, že tři divizní soutěže opustí celkem osm místo devíti týmů. Právě Ostrov na dálku bojuje s Dobříší o černého Petra. „Naděje umírá poslední,“ míní ostrovský trenér Ivan Filip. A ví, o čem mluví. I když jeho tým porazí v sobotu 15. června v domácí derniéře favorizované Neratovice, musí stejně čekat, jak dopadne duel v áčkové skupině, kde se utká jeho největší konkurent v souboji o záchranu v soutěži Dobříš s Čížovou. „Pokud Dobříš vyhraje a my také, tak bude mít lepší skóre, a tím pádem sestoupíme,“ narážel Filip na lepší střeleckou mušku Dobříše. „Pokud by však ztratila a my urvali tři body, mohlo by být vše jinak, ale já věřím, že naše fanoušky za jejich důvěru odměníme vítězstvím, i když to bude nesmírně těžké,“ je si vědom Filip. Právě poslední krok je vždy nejtěžším. „Jak jsem řekl, naděje ještě nějaká je, ale to by opravdu musela být velká souhra fotbalové štěstěny,“ připomněl Filip, že trumfy drží ve svých rukou Dobříš.

Ostrov tak i napodruhé prohrává souboj o udržení v divizní soutěži. I přesto chce nabídnout fanouškům netradičně od 14 hodin kvalitní porci fotbalové zábavy. „Pokud se nám nepovede zachránit soutěž, tak se chceme s divizí rozloučit se vztyčenou hlavou. Obzvlášť naši fanoušci si to zaslouží za jejich podporu během celé sezony, kdy jsme patřili v tabulce v návštěvnosti k nejlepším klubům divizní soutěže,“ vysvětloval Filip, který po osmi letech pustí pozici hlavního trenéra.

Ten bude mít k dispozici kompletní kádr, stejně však na tom budou i hosté, kteří budou na ostrovském pažitu tvrdit roli favorita.

„O síle soupeře víme, nevíme však, co od něho čekat. K dispozici už bude uzdravený Matoušek, naopak se zraněním laboruje Vondráček, což by pro nás bylo velké oslabení, ale uvidíme, jak na tom nakonec bude,“ dodal trenér Ostrova.