Tentokrát to bylo loučení se sladkohořkým koncem. Důvod? Zcela jasný. Na dálku totiž Ostrov bojoval o případnou naději na udržení v soutěži s Dobříší, ale ta si nedala šanci vzít, když porazila Čížovou 2:1, čímž Ostrov i po výhře 4:0 nad týmem Neratovic musel skousnout sestup.

Smutným hrdinou tak byl v trikotu ostrovského výběru útočník František Nedbalý, který vsítil hattrick, ale ani to nestačilo na záchranu v soutěži.

„Chtěli jsme za každou cenu dosáhnout na tři body, to se povedlo, ale bohužel, vyhrála i Dobříš,“ narážel trenér Ostrova Ivan Filip na druhý sestup z divizní soutěže, který s týmem zažil.

Přitom v souboji s Neratovicemi to dlouho vypadalo na pořádnou gólovou přestřelku.

„Věděli jsme, že Neratovice mají kvalitní tým, že jsou stále na míči, a vzhledem k počasí jsme nechtěli na soupeře nějak vlétnout, ale vyčkávali jsme,“ odtajnil trenér taktiku, kterou se jeho tým na hřišti prezentoval.

„Hodně nám pomohla první branka, to nás uklidnilo, nemuseli jsme se nikam hnát a to nám vyhovovalo. Navíc v závěru poločasu jsme přidali druhý gól a to asi určilo ráz zápasu,“ přemítal Filip.

I po změně stran to byli hráči Ostrova, kdo střílel důležité branky. „Vstup do druhého poločasu jsme měli velmi dobrý, když jsme během tří minut vstřelili dvě branky, a poté už se zápas jen dohrával,“ upozorňoval Filip.

Pro něj to bylo závěrečné vystoupení na lavičce Ostrova. „Trenérské žezlo převezme Jiří Štěpán, který přichází ze Sokolova.

Dále Michal Süttö se přesune z branky na pozici trenéra brankářů a určitě ještě nějaké změny zaznamená kádr, ale to už bude plně v kompetenci nového trenéra,“ podotkl Filip. Ostrov, který se po roce navrátí zpět do krajského přeboru, však stále doufá, že by se mohl v divizní soutěži udržet. „Už to není v našich rukou, vše se rozhodne na losovacím aktivu, pak budeme mít jasno,“ dodal na závěr.

FK Ostrov – FK Neratovice – Byškovice 4:0 (2:0)

Branky: 16. , 45. a 47. Nedbalý František (1 PK), 48. Vrba Jakub. Rozhodčí: Baum. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (62. Hrdý). Diváci: 218.

FK Ostrov: Süttö (86. Timko) – Janda, Glanc, Liška, Dušek (70. Rašman) – Vrba (82. Toth), Kobera, Jankovský, Matoušek (64. Kostka) – Nýber – Nedbalý (73. Horváth).