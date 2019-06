Ostrov – Ani ne smutní, ale především rozhořčení odcházeli fanoušci ostrovského FK po prohraném duelu s chomutovským FC, ve kterém Ostrov zaslouženě prohrál další bitvu v cestě za záchranou v divizní soutěži, když musel skousnout porážku 1:3.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Nepodrželi nás zkušení hráči a to bylo rozhodující,“ narážel ostrovský trenér Ivan Filip na matné výkony klíčových hráčů. Naopak Chomutov se prezentoval na ostrovském pažitu pohodovým fotbalem, který tvrdili taktéž dva exligisté, Patrik Gedeon a Martin Boček. „Chomutov hrál uvolněně, do utkání šel s čistou hlavou, dobře kombinoval, navíc vstřelil góly,“ poukazoval Filip na rozdíly mezi týmy. A nebylo divu. Chomutováci několikrát domácí výběr dokonale vybagovali. „Sice jsme si vytvořili více šancí, ale chyběl nám větší důraz, agresivita. Bylo to takové ubojované, utahané z naší strany,“ kroutil nevěřícně hlavou Filip.