Z pohledu celé sezóny můžeme být spokojeni. Chtěli jsme se hlavně vyhnout bojům o záchranu, což se nám povedlo. Podzimní část nám vyšla nad očekávání, jaro mohlo být z hlediska bodů lepší. Nakonec z toho bylo nejlepší umístění v novodobé historii FKO, čehož si vážím.

Opět se vám dařilo více v domácím prostředí, ve kterém jste celkem dosáhli na úctyhodných třicet bodů…

V domácím prostředí jsme byli nepříjemní pro každého soupeře, to mě těší. Naopak bych si představoval větší bodový zisk a někdy i lepší výkony na hřištích soupeřů. Tam máme určitě rezervy.

Co tedy bylo vaší hlavní devizou ve druhé části divizní soutěže?

Mohl jsem se spolehnout na zkušené hráče, kteří tým vedli, a vedle nich výkonnostně rostli další hráči. Ne vždy se nám herně dařilo podle představ, ale týmovým výkonem a charakterem hráčů jsme utkání dokázali zvládat.

Ukázala vám také něco, na čem byste měli zapracovat?

Těch věcí je samozřejmě víc. Na můj vkus jsme inkasovali například příliš branek, o venkovních utkáních jsem už mluvil. Pokusíme se na tomto zapracovat, abychom v příštím ročníku byli v těchto ohledech lepší.

Byl nějaký zápas, po kterém jste si řekl, že všechno klaplo tak, jak jste si před utkáním řekli?

Z mého pohledu bylo naše nejlepší jarní domácí utkání proti Meteoru. Zvítězili jsme, neinkasovali branku a hlavně způsob, jak jsme k výhře došli, mi udělal radost. Dobré utkání jsme také odehráli v posledním kole ve Štětí.

Jak jste byl spokojený s hráči, byl některý, který vyčníval z řady?

Každý z hráčů přispěl svými výkony k celkovému umístění. Někteří si dokázali formu udržet po celou sezónu, někdo kratší období, od některých očekávám víc. Na podzim nás několikrát v brance podržel Tichota, dobře pracovala osa týmu Řehák, Machek, Jankovský, Novotný. Výbornou sezónu odehrál Kostka. Ale nechtěl bych na někoho zapomenout.

V současné době si hráči užívají zasloužené volno. Máte tedy již narýsovanou letní přípravu? Jak bude náročná?

Letní příprava se nebude moc lišit od těch minulých. Začneme trénovat 11. července, čekají nás tři přípravná utkání, MOL Cup a pak už mistrovská utkání.

Chystáte v týmu nějaké změny, co se týče posílení kádru?

V současné době jsme hlavně rádi, že kádr z loňské sezóny zůstává pohromadě. Možná se ještě po jednom či dvou hráčích podíváme.

V novém ročníku se představí v divizi (pozn. red. nově 4. České fotbalové lize) pět zástupců našeho kraje, což znamená, že vás čekají čtyři zajímavá derby…

Určitě jsem za tato utkání rád. Mají náboj, jsou atraktivní pro diváky. Věřím, že se všem zástupcům našeho kraje bude v následujícím ročníku dařit.

Předtím však ještě zasáhnete do MOL Cupu, ve kterém se vám ještě nepodařilo přejít přes předkolo, když v něm se střetnete s Mariánskými Lázněmi…

Nám to trochu nabouralo přípravu, protože jsme měli s Mariánkami týden předtím hrát přípravné utkání. Pohár budeme hrát doma, takže se určitě budeme chtít pokusit postoupit do dalšího kola.

Sice je to ještě daleko, ale s jakým cílem budete vstupovat do nové sezóny, nebo co pro vás bude úspěchem?

Druhá sezóna bývá pro nováčka většinou složitější. My se však pokusíme zúročit zkušenosti z loňska a kdyby se nám opět dařilo držet se ve středu tabulky, tak budeme určitě spokojení.