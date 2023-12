Nováček z Ostrova zažil povedený podzim. Byl velmi úspěšný, chválil si Tichota

/FOTOGALERIE/ Úspěšný podzim si užili po svém návratu na divizní mapu fotbalisté ostrovského FK. Fotbalová družina poskládaná kolem zkušeného kouče Karla Tichota v béčkové skupině dosáhla na skvělou osmou příčku. Jak viděl trenér ostrovského výběru podzimní část, s čím byl spokojený, naopak co mu dělalo vrásky na čele či s čím půjde Ostrov do druhé poloviny? To vše prozradil v našem rozhovoru.

FK Ostrov – FK Olympie Březová 2:0 (1:0). | Video: Daniel Seifert