Do Ostrova se navrátil Ondřej Nýber s nálepkou obávaného kanonýra, ale během podzimní části v béčkové divizi zažil střelecké trápení, ke kterému se navíc v závěru přidalo zranění. Teď se šestadvacetiletý forvard navrátil zpět a Ostrovu napomohl dvěma gólovými parádami v bitvě s karlovarskou Slavií, kterou tým z Krušných hor porazil 6:2.

Ostrovský útočník Ondřej Nýber vstřelil karlovarské Slavii dvě branky. | Foto: Daniel Seifert - Sport Seifert

Ostrovský výběr zmrazil třetiligového účastníka již v první minutě, kdy otevřel skóre po chybě brankáře Varů Martin Matoušek. „Maty dobře dorazil gólmana, který následně udělal chybu, a my šli do vedení. To vždy na začátku pomůže,“ poukazoval Nýber. V 11. minutě již Ostrov vedl o dvě branky, když úspěšnou rybičkou zúročil přímý kop z kopaček Vojtěcha Machka právě Ondřej Nýber.

„Vypadalo to pro nás velmi dobře,“ vracel se ostrovský útočník k úspěšnému vstupu do zápasu. Ve 34. minutě však Ostrov chyboval v obraně a nejzkušenější hráč Slavie, Jaroslav Červený kontaktní brankou navrátil svůj tým zpět do zápasu. „Po zbytečné chybě jsme inkasovali, jelikož kluci vzadu hráli na riziko, ale to se v přípravě může stát. Naštěstí jsme ještě do poločasu přidali třetí gól,“ narážel Nýber na 45. minutu, kdy se po rohovém kopu zapsal do střelecké listiny Milan Novotný.

Nováček z Ostrova zažil povedený podzim. Byl velmi úspěšný, chválil si Tichota

Další šok přichystal Ostrov Slavii po změně stran, kdy oba týmy své řady řádně prostřídaly. Během 54. a 56. minuty se dvakrát zapsal do střelecké listiny Jakub Kostka, který navýšil vedení hostů na rozdíl tří branek 5:1. „To už jsem si říkal, že to zvládneme,“ přiblížil své pocity po vstřelené páté brance.

V 58. minutě o sobě dal vědět parádním zásahem opět Nýber, který uklidil ve výskoku patičkou centr svých spoluhráčů pošesté do karlovarské branky. „Konkrétně zakončení patou moc netrénuji, ale tentokrát to tam s trochou štěstí padlo,“ říká s úsměvem ke svému druhému zápisu. Sám, ale ví, že příprava je teprve na začátku, a i když výhra potěší, musí se držet při zemi.

„Pro oba týmy to byl první týden přípravy, takže výsledek není až tak důležitý, ale samozřejmě jsme za výhru rádi. Musíme zůstat na zemi, jelikož nás čeká ještě dlouhá příprava a hodně práce, abychom se na sezonu dobře připravili,“ doplnil závěrem Nýber.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Ostrov 2:6 (1:3). Branky: 34. Jaroslav Červený, 72. Václav Vyleta – 1. Martin Matoušek, 11. a 68. Ondřej Nýber, 45. Milan Novotný, 54. a 56. Jakub Kostka. Rozhodčí: Jati – Talpáš, Kadlec. Diváci: 40. Ostrov, I. poločas: Sütto - Janda, Toth, Řehák, Dušek - Matoušek, Machek, Jankovský, Šupík, Nýber - Novotný, II. poločas: Tichota - Janda, Toth, Nutsu, Matoušek - Bursík, Machek, Kostka, Nýber, Kodajek - Zedníček