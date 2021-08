Fotbalisté Olympie Březová prohráli v sobotu odpoledne na svém hřišti s favorizovaným Mostem 0:3 (podrobnosti připravujeme).

Naopak FK Ostrov má před zápasem v Lounech.

Ostrovský FK nastoupil v prvním mistrovském utkání podzimu doma proti Meteoru a ani tady se tři stovky diváků branky nedočkaly. „Byl to náš první společný zápas. První poločas byl z naší strany lepší než ten druhý. Vzhledem k vývoji utkání můžeme být rádi za bod, ale záměr byl takový, že chceme samozřejmě doma získat tři,“ říká na úvod ostrovský kouč Jindřich Hefner, který vedl v soutěžním duelu „efkáčko“ poprvé.

Na trávníku bylo vidět, že se hraje po dlouhé době „ostrý“ zápas. „Oba týmy byly nervózní, my asi více, hlavně ve druhé polovině. Nedařilo se nám tam držet balon na svých kopačkách, neplnili jsme tam věci, které jsme si řekli. Naše záložníky jsme moc nedostávali do hry, uchýlili jsme se k dlouhým nákopům, soupeř na to byl připraven,“ popisuje trenér FK Ostrov.

Po přestávce již domácí hráli bez zraněného útočníka Jakuba Lattische. „Museli jsme to celé přeházet,“ poukázal Jindřich Hefner.

Aby toho nebylo málo, v 78. minutě navíc putoval ze hřiště po červené kartě Jakub Janda. „Po vyloučení jsme předvedli bojovný výkon, jsme rádi za bod,“ zopakoval ostrovský lodivod.

V neděli od 17 hodin se FK Ostrov představí v Lounech. „Doma mají silný tým, fyzicky velmi dobře připravený. Hrají jednoduchý silový fotbal, zápasy rozhodují ve vápně, jsou důrazní. Nečeká nás nic jednoduchého,“ upozorňuje Jindřich Hefner.

Přizpůsobit se lounskému pojetí hry ostrovský kouč nehodlá. „My chceme hrát naopak to, o co se snažím od první chvíle, co jsem v Ostrově, musíme hru spíše zklidnit. Nesmíme se uchylovat k tomu, co jsme přesně dělali v utkání s Meteorem, to potom pořád jenom bráníte,“ má jasno exligový plejer.

Starosti dělá Hefnerovi stav kádru. Vykartovaný Janda, zraněný Lattisch, ke kterým se přidal další hráč po středeční přípravě v Karlových Varech. „Hned v úvodu se nám to sype,“ posteskl si trenér.

Do Loun ale tým nepojede s poraženeckou náladou. „Chceme tam uhrát dobrý výsledek,“ hlásí před zápasem Jindřich Hefner.