Euforie pohltila ostrovský stadion po 7. kole béčkové divize, ve kterém nováček z Ostrova zvládl důležité derby s březovskou Olympií, které vyhrál díky dvěma zásahům Jakuba Kostky 2:0.

FK Ostrov – FK Olympie Březová 2:0 (1:0). | Video: Daniel Seifert

„Domácí nás bohužel předčili ve všech směrech,“ těžko hledal slova po druhé porážce na hřišti soupeře březovský lodivod Marek Kratochvíl. „Poctivý týmový výkon nás dovedl k vítězství v derby,“ přidával k derby kouč Ostrova Karel Tichota. První poločas nabídl na ostrovském stadionu, kam zamířily bezmála tři stovky fanoušků, taktickou bitvu. Zejména ta ostrovská pak slavila úspěch, když obranný val úspěšně dirigovala stoperská dvojice Řehák s Tothem.

Ten se provalil pouze jednou, a to při tutovce březovského Jakuba Lattische, ale to už Ostrov vedl po standardní situaci, kterou zúročil úspěšnou hlavičkou Jakub Kostka. „V prvním poločase se nám povedlo jít po standardce do vedení, soupeř svoji šanci po brejku nevyužil,“ vracel se Tichota nejen ke gólové radosti, ale také k horké chvilce, kterou nakonec Ostrov přestál bez úhony.

Zdroj: Daniel Seifert

Druhou ránu zasadil hostům po změně stran v 67. minutě Jakub Kostka, muž zápasu, když potrestal chybu v obraně hostů, kdy svůj samostatný únik přetavil ve druhou branku. „Ostrov potrestal obě naše individuální chyby,“ zklamaně povídal k obdrženým brankám Kratochvíl. Závěr však pak patřil hráčům Olympie, kteří se hnali alespoň za kontaktním gólem, ale bez úspěchu.

„My jsme byli nebezpeční až v posledních dvaceti minutách, kdy už domácí pouze kontrolovali svůj náskok,“ přidával ke druhému poločasu Kratochvíl. „Ve druhém poločase byl soupeř více na míči, ale bez výraznějších příležitostí, směrem dozadu jsme hráli poctivě,“ těšilo Tichotu, který závěrem doplnil: „Výhry v derby, se soupeřem který má svou kvalitu, si vážíme.“

FK Ostrov – Olympie Březová 2:0 (1:0). Branky: 27. a 62. Jakub Kostka. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 4:2. Diváci: 252. FK Ostrov: D. Tichota – Janda, Toth, Řehák, Dušek (83. Nutsu) - Bursík (46. Nýber), Machek, Kostka (89. Sýkora), Jankovský (78. Šupík), Matoušek- Novotný. FK Olympie Březová: T. Martinec – D. Peterka (65. Kravar), Neudert, Číž (77. Chyla), Hudec – P. Peterka (65. Dočkal), Vokáč, Kursa, Lattisch (46. Hašek) – D. Martinec – Veselý (77. Tůma).