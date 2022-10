Duel plný zvratů odehrála na svém stadionu mariánskolázeňská Viktoria, která nakonec slavila hodně cennou výhru 4:3 nad nováčkem áčkové skupiny Domažlicemi B. „Čekali jsme těžký zápas a to se potvrdilo,“ narážel na úvod na kvalitu soupeře trenér Viktorie Aleš Zach.

A vstup měli viktoriáni do zápasu velkolepý, již ve 3. minutě se do střeleckých statistik zapsal Dominik Pěček. „Začátek byl výborný,“ chválil si Zach úspěšný vstup do zápasu. „Během prvního poločasu šel ještě výborně hrající Pěček sám na branku, ale bohužel neproměnil a před pauzou po naší hrubce jsme inkasovali,“ litoval kouč Viktorie.

Zdroj: tvcom.cz

I do druhého dějství vstoupili lépe fotbalisté Mariánských Lázní, a opět to byl Pěček, který svému týmu navrátil vedení, když brankově zužitkoval dobře zahraný přímý kop. „Následně hosté využili opět po naší hrubce brejk, dle mého názoru ofsajdový. Za několik málo minut bylo ještě hůře a inkasovali jsme potřetí,“ nerad se vracel Zach k domažlickému obratu, po kterém jeho výběr rázem prohrával 2:3.

„V tu chvíli jsem byl zlomený jak šíp,“ přiznává, že po obratu hostů mu nebylo dvakrát do řeči. Ale viktoriáni dokázali soupeři oplatit stejnou mincí. Nejdříve využili výhodu pokutového kopu, který s přehledem proměnil Daniel Skopový, a nakonec přidali i vítěznou branku, o kterou se zasloužil Filip Prokop.

„Domažlice byly dopředu velmi dobré, stejně jako my, a asi to byl remízový zápas,“ přemítal Zach. „Naše mužstvo prokázalo neskutečné úsilí a touhu vyhrát a moc jim za to děkuji. Zapomenout nesmím na diváky, ti jsou v Mariánských Lázních opravdu fantastičtí,“ pochvaloval si Zach.

FC Viktoria Mariánské Lázně – TJ Jiskra Domažlice B 4:3 (1:1). Branky: 3. a 53. Pěček Dominik, 83. Skopový Daniel (PK), 84. Prokop Filip – 40. a 71. Velfl Filip, 74. Růžička Michal (vlastní). Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (81. Tomáš Korelus). Diváci: 120. Mariánské Lázně: Šmejkal – Růžička, Drahorád, Brož, Cinkanič – D. Skopový, Pěček, Gavrylovskyy, Patrovský (91. Lattisch), M. Skopový – F. Prokop (Nedbalý).

Olympie urvala třetí domácí výhru

Na důležité vítězství dosáhli v béčkové skupině hráči Olympie Březová, kteří přestříleli Libiš 4:1. „Pro nás strašně důležité vítězství vzhledem k ostatním výsledkům a situaci v tabulce,“ poukazoval na vyrovnanost tabulky březovský trenér Petr Schneider.

Jeho výběr proti Libiši vyhrál první poločas dvoubrankovým rozdílem, když dvakrát gólově uhodil v závěru prvního dějství. Nejprve skóroval ze značky pokutového kopu Daniel Kovář a podruhé rozjásal březovský stadion František Rusňák.

Zdroj: tvcom.cz

Po obrátce stran pak Rusňák nabídl hostům taktéž výhodu pokutového kopu, který proměnil Pavel Macháček. Jenže poté rozprášili naděje na bodový zisk hostů přesnými trefami Dan Martinec a Kryštof Kýček. „Po celou dobu jsme měli utkání pod kontrolou. Za celé utkání jsme kromě penalty nepustili soupeře do vážnější šance. Dali jsme čtyři branky, a hlavně v druhém poločase jsme měli ještě několik možností ke skórování,“ připomněl Schneider další šance, které skončily na konstrukci hostů nebo zůstaly nevyužity.

FK Olympie Březová – TJ Sokol Libiš 4:1 (2:0). Branky: 37. Kovář Daniel (PK), 39. Rusňák František, 65. Martinec Dan, 69. Kýček Kryštof – 63. Macháček Pavel (PK). Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 2:0. Diváci: 50. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Neudert, Nimrichter, Kýček – P. Peterka (Poupě), Kovář (77. Číž), Rusňák (70. Dubnický), Kursa – Veselý (85. Body), D. Martinec.

Hvězda přišla o bod až v nastavení

Hodně smutku přineslo do kabiny chebské Hvězdy, která se poprvé představila pod vedením trenérské dvojice Beneš, Klepáček, nastavení v bitvě s Neratovicemi, po kterém domácí vsítili rozhodující branku Janem Kalabisem, čímž vyhráli 1:0.

FK Neratovice – FK Hvězda Cheb 1:0 (0:0). Branka: 90. Kalabis Jan. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 0:5. Diváci: 50. Cheb: Mácha – Plíhal (63. Lokinga), Hucl, Beneš (86. Raffa), Janda – Kompit (82. Pilař), Bauer, Netrval, Kraus – Anděl, Kubinec.