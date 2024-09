Pro předplatitele

Daniel Seifert dnes 12:00

To je tak, když přežijete během zápasu několik klinických smrtí, gólman předvede životní výkon, jednou vystřelíte na branku a nakonec necháte po výhře 2:1 vypít soupeře kalich hořkosti až do dna. Tak přesně to platí na celek Štětí, který šokoval v sedmém pokračování 4. české fotbalové ligy Ostrov.