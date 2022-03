„Domácí hráli hodněv bloku a díky našim ztrátám hrozili z rychlých protiútoků, ze kterých nás dokázali třikrát potrestat,“ narážel kouč Olympie na tři obdržené branky, když se dvakrát prosadil chebský kanonýr Dominik Kubinec a jednou jeho spoluhráč Filip Kompit.

„My bohužel dokázali domácího brankáře překonat pouze jednou,“ připomněl Peterka jedinou úspěšnou trefu svého týmu, o kterou se zasloužil Pavel Veselý.

„Soupeř vyhrál zaslouženě a my máme o to větší problém před vstupem do soutěže, jak navázat na dobrý herní projev celého týmu z podzimní části,“ přemítal závěrem před blížící se jarní premiérou, kterou Březová odehraje v sobotu 12. března ve fotbalovém azylu v Sokolově, kde bude hostit v 10.15 hodin třetí tým tabulky SK Kladno. V domácím prostředí se představí také Hvězda Cheb, ta se pro změnu postaví v sobotu 12. března na své umělce od 16.00 hodin Petřínu Plzeň.

Úspěšnou tečku udělala za zimní přípravou také mariánskolázeňská Viktoria, která potěšila své fanoušky výhrou nad Trstěnicemi, jež porazila 2:1. I přesto zavládla v táboře viktoriánů nespokojenost.

„Zápas se mi nehodnotí moc dobře. V prvním poločase nám chyběla větší aktivita, soupeř hrál velmi dobře organizačně a vyhrával odražené míče. Po špatné přihrávce na středu hřiště jsme propadli a soupeř krásnou střelou z hranice vápna šel do vedení 1:0,“ popisoval dění v prvním poločase trenér Mariánských Lázní Vladimír Kafka.

„Poté jsme si vytvořili několik slibných příležitostí a z jedné z nich se nám podařilo Braunem vyrovnat,“ přidal ještě k první polovině duelu Kafka.

„Ve druhém poločase jsme prostřídali, ale bohužel se nám nepodařilo navázat na výkon proti Březové. Přesto jsme se po zdařilé brejkové situaci dostali do vedení, kdy Holub zatáhl balon a přihrál Braunovi, který si připsal druhou branku v utkání,“ popsal kouč Viktorie dění ve druhém poločase.

„Z toho zápasu se musíme poučit a připravit tým na první jarní mistrovské utkání. Trstěnice mají kvalitní mužstvo a já jim osobně přeji postup do krajského přeboru,“ chválil výkon soupeře Kafka.

Viktoriáni před sebou mají náročnou jarní premiéru, kterou odehrají v sobotu 12. března od 14.30 hodin na půdě lídra Fortuna divize A v Přešticích.

Naopak porážku si na závěr přípravy připsal na konto divizní FK Ostrov, který nestačil na výběr Lovosic. Prohrál 1:3, o jeho jedinou branku se zasloužil Ladislav Mestl. Ostrov se představí v neděli 13. března ve Fortuna divizi B od 10 hodin na půdě Meteoru Praha.