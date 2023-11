/DIVIZE/ Karty byly před 14. kolem Fortuna divize B, ve kterém hájil Chomutov v bitvě s nováčkem z Ostrova v domácím prostředí nejen roli lídra tabulky, ale taky svou neporazitelnost, jasně rozdány. A tým z Ústeckého kraje své kvality stvrdil do puntíku, když na svůj účet přidal výhru 3:0, jedenáctou v podzimní části.

Chomutov si poradil s Ostrovem 3:0. | Foto: Ladislav Chlíbek

„My jeli do Chomutova s tím, že nemáme co ztratit. Věděli jsme, že to bude těžký zápas vzhledem k postavení soupeře v tabulce, navíc když doma ještě neztratil ani bod,“ nastínil s jakými cíli zamířil Ostrov na půdu Chomutova ostrovský obránce Jakub Dušek.

Nováček z Krušných hor však nechtěl prodat svou kůži lacino. „Chtěli jsme to domácím co nejvíce znepříjemnit,“ upozorňoval Dušek, s jakým cílem Ostrov do Chomutova vyrazil. Jenže zůstalo pouze u přání. Chomutov Ostrováky od úvodního hvizdu zatlačil, z čehož vytěžil v prvním poločase dvě branky. První obstaral ve 25. minutě David Matyáš a druhou pak před obrátkou stran ve 45. minutě Dominik Nobst.

„Domácí nás od začátku zatlačili, začali si vytvářet šance, které vyústily ve dvě inkasované branky, které však padly po hezkých individuálních akcích,“ popisoval Dušek průběh první části utkání. „My jsme nebyli schopni na góly reagovat a Chomutov kontroloval hru,“ zklamaně přidával ostrovský obránce.

I po změně stran se fotbalové noty neměnily, když Chomutov ovládl hru a přidal i třetí branku, kterou měl na svědomí v 69. minutě Wilfred. „Musíme s pokorou uznat kvalitu soupeře, který zaslouženě vede tabulku,“ chválil netradičně fotbalové kvality lídra béčkové tabulky Dušek.

„Musíme to hodit za hlavu a připravit se na poslední zápas podzimu, ve kterém budeme chtít odčinit porážku a rozloučit se tak s našimi fanoušky vítězstvím,“ narážel Dušek na závěrečné podzimní vystoupení, ve kterém ostrov vyzve na svém stadionu Brandýs nad Labem.