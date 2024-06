OBRAZEM: Ostrov šokoval Chomutov. V nastavení mu sebral výhru Zedníček

Na západ Čech, přesněji do Ostrova, zamířil Chomutov k dohrávce 29. kola béčkové divize s nálepkou favorita. To během duelu i potvrzoval, když si vystřelil dvoubrankový polštář. V závěru duelu však nováček přichystal Chomutovu pořádný šok, když během několika minut brankové manko zlikvidoval a dotáhl duel po výsledku 3:3 do dělby bodů.

Ostrov (v pruhovaném) urval v domácí derniéře bod, když remizoval s Chomutovem (v černém) 3:3. | Foto: Daniel Seifert

Poprvé se měnil ukazatel skóre na ostrovském stadionu již ve 3. minutě, kdy se do střeleckých statistik zapsal Jan Kopta. „Úvod utkání nám tentokrát nevyšel, po zaváhání se dostal Chomutov do vedení," vracel se trenér Ostrova k neúspěšnému vstupu do zápasu. O deset minut později bylo srovnáno, kdy hosté propadli při standardní situaci, kterou přetavil v gól Jakub Toth. „Nám se podařilo vyrovnat po standardní situaci a zbytek poločasu přinesl vyrovnaný průběh," podotkl k prvnímu poločasu Tichota. Po obrátce stran mohl jít Ostrov do vedení, ale Bursík ve stoprocentní šanci selhal, a tak brankově uhodilo na straně druhé. „Ve druhém poločasu jsme měli příležitost se dostat do vedení, ale velkou šanci jsme nevyužili," poukazoval kouč Ostrova. Chomutov dokázal během dvou minut zvrátit ukazatel skóre ve svůj prospěch. Nejprve se blýskl druhým gólovým zápisem v duelu Jan Kopta a posléze upravil na dvoubrankový rozdíl parádní trefou zpoza šestnáctky Tomáš Jánošík. „Dvouminutová ztráta koncentrace nás stála dvě obdržené branky,“ zklamaně se vracel Tichota k výpadku, který dokázali hosté brankově využít. Nováček soutěže však nesložil zbraně, a za to byl odměněn. V 80. minutě po faulu na Jankovského proměnil pokutový kop Jakub Kostka. A když už to vypadalo, že Chomutov těsnou výhru udrží, udeřil Ostrov potřetí, kdy ve třetí minutě nastavení zařídil vyrovnávaní Jaroslav Zedníček. „Hráči to nevzdali, ukázali charakter a dokázali utkání proti favoritovi dotáhnout do remízového konce,“ doplnil závěrem k domácí derniéře Tichota. FK Ostrov – FC Chomutov 3:3 (1:1). Branky: 14. Jakub Toth, 80. Jakub Kostka (PK), 93. Jaroslav Zedníček – 3. a 59. Jan Kopta, 61. Tomáš Jánošík. Rozhodčí: Kubec Václav – Hodek Jakub, Kříž Lukáš. ŽK: 2:2. Diváci: 362. Ostrov: Sütto - Janda, Toth, Řehák, Dušek (46. Nutsu) - Bursík (65. Šupík), Erlebach (65. Hackl), Jankovský, Kostka, Nýber - Novotný (46. 