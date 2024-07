„Myslím, že jsme zápas vyhráli zaslouženě, měli jsme více šancí, byli jsme nebezpečnější. Když už soupeř nějakou šanci měl, tak nás podržel výborný Soloha v bráně,“ přidal svůj pohled na duel kouč Slavie Marián Geňo.

Sešívaní byli od úvodního hvizdu aktivnějším týmem, což dokázali i brankově vyjádřit, když se o první gól zasloužil Horník, který využil rychlého přechodu do ostrovské obrany. Ostrov se poté tlačil do zakončení, ale bez úspěchu, a tak si Slavia přetáhla do druhé části zápasu jednogólové vedení.

Po obrátce stran pak sešívaní přidali další branky, když se opět prosadil Horník, dále pak Vyleta a novic Shaidu. Za Ostrov pak skóroval Novotný, který tak upravil skóre na konečných 4:1 pro Vary.

„Začíná nám příprava a jestli se chceme dobře připravit na soutěž, tak je před námi hodně práce,“ byl si vědom po zápase ostrovský trenér.

To větší spokojenost panovala v táboře Slavie. „Nechci utkání příliš přeceňovat, je to přeci jen příprava, ale některé věci se mi hodně líbily. Teď jsme ve fázi tvoření nového mužstva, ale kostra týmu je zdravá. Máme ještě tři týdny na to, abychom mužstvo dotrénovali a vhodně doplnili, a pak už vzhůru do soutěže,“ doplnil závěrem k úspěšnému vstupu do přípravy Geňo.

FK Ostrov – FC Slavia Karlovy Vary 1:4 (0:1). Branky: Novotný – Horník 2, Vyleta, Shaidu.