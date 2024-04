„Tentokrát nám to prostě nelepilo, na co jsme sáhli, tak všechno bylo špatně, ale někdy takové zápasy jsou,“ říkal po první jarní prohře v domácím prostředí jeden z nejzkušenějších hráčů Ostrova stoper Petr Řehák. Přitom Ostrováci vlétli do zápasu aktivně, když si vytvořili i šance, ale ty jak Janda, tak i Dušek nedokázali gólově zúročit.