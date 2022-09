„K utkání jsme odjížděli bez čtyř hráčů základní sestavy. V prvním poločase jsme odehráli vyrovnané utkání. V něm jsme měli lepší držení míče, ale soupeř byl nebezpečnější v zakončení. Zatímco většina našich pokusů byla zablokována nebo jsme při centru trefili prvního hráče, tak domácím se z podobných situací dařilo dostat do zakončení,“ zklamaně hodnotil sedmé vystoupení svého týmu březovský trenér Petr Schneider. To ještě netušil, že po obrátce stran dostanou Březováci pořádně naloženo a nakonec si odvezou porážku 0:5.

„V druhém poločase byl do 70. minuty průběh podobný. Po třetí brance jsme se totálně sesypali a nakonec jsme odjeli s ostudným výsledkem,“ smutně poznamenal Schneider k závěrečné demolici, po které Olympie musela skousnout třetí prohru v soutěži.

SK Kosmonosy – FK Olympie Březová 5:0 (1:0). Branky: 15. a 75. Kořínek Vratislav, 53. Kubelka Matouš, 80. Marek Daniel, 90. Mulligan Michael Vít. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 3:2. Diváci: 50. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Kravar, Číž, Kýček – P. Peterka, Kovář, Rusňák, Dubnický (81. Rakaš) – D. Martinec, Body (59. Poupě).

Viktoria dala dvě branky, přesto brala pouze bod

To viktoriáni se představili o víkendu svým fanouškům, těch však dorazila do ochozů stadionu v deštivém počasí necelá čtyřicítka. Ta si přišla na své pouze v prvním poločase, kde padly branky v utkání s Českým Krumlovem v rozmezí dvou minut. Nejprve poslal nechtěně vlastní brankou Jihočechy do vedení kapitán Viktorie Michal Drahorád, ale hned nato dokázal srovnat ukazatel skóre mariánskolázeňský útočník Petr Holub, to se psala 37. minuta.

„V první půli jsme byli jasně lepším týmem. Vytvořili si tlak, měli hodně centrů, vysoko napadali, ale nakonec jsme inkasovali z ojedinělého závaru před naší brankou. Naštěstí se nám podařilo rychle vyrovnat,“ řekl k prvnímu poločasu kapitán Viktorie Michal Drahorád.

To však bylo po gólové stránce vše, a tak se týmy po nerozhodném výsledku 1:1, rozešly smírem.

„Druhý poločas už to moc fotbal nebyl, a to z obou stran. Spíše to byl boj o střed hřiště. Před zápasem by nám bod byl málo, ale po průběhu zápasu ho bereme, asi je zasloužený pro obě strany,“ přemítal Drahorád.

FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Slavoj Český Krumlov 1:1 (1:1). Branky: 37. Holub Petr – 36. Drahorád Michal (vlastní). Rozhodčí: Kříž. ŽK: 3:1. Diváci: 36. Mariánské Lázně: David Šmejkal – Růžička, Šácha, L. Prokop, Drahorád – M. Skopový (72. Patrovský), D. Skopový, Pěček – Pecháček, F. Prokop, Holub.

Ve Slaném rozhodovaly o dělbě bodů penalty

Chebská Hvězda se o víkendu představila na půdě Slaného. Oba týmy si během prvního poločasu vytvořily několik příležitostí, za zmínku stojí nastřelená tyč hlavou v podání chebského Kubince, a také domácí opláceli stejnou mincí, když ve 44. minutě střelou z otočky nastřelil tyč chebské branky Pudil.

Po změně stran pak nastřelil domácí Exner břevno a poprvé se měnil ukazatel skóre v 62. minutě, kdy byl faulován v pokutovém území Hvězdy Exner a následný pokutový kop s přehledem proměnil Bohumil Nádeníček. O osm minut později měla výhodu pokutového kopu také Hvězda, za kterou taktéž s přehledem proměnil Dominik Kubinec, který tak stanovil výsledek na konečných 1:1.

SK Slaný – FK Hvězda Cheb 1:1 (0:0). Branky: 64. Nádeníček Bohumil (PK) – 71. Kubinec Dominik (PK). Rozhodčí: Míč. ŽK: 1:4. Diváci: 120. Hvězda Cheb: Mácha – Plíhal (71. Kraus), Hucl, Netrval, Janda, Anděl (76. Bílek), Bauer, Sláma, Eisenreich – Komberec (11. Beneš), Kubinec (89. Kompit).