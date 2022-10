Postupem času se však do hry dostali i hosté. „Od té dvacáté minuty nevím, co se stalo, ale přestali jsme hrát a začali jsme jen bránit a hrát jen na brejky, takže hru převzali Příbramští a bohužel to trvalo do konce prvního poločasu,“ popisoval Skopový další průběh prvního poločasu.

Zdroj: tvcom.cz

Po změně stran bylo ještě hůře. Viktoria se nemohla dostat do rytmu, když navíc inkasovala vyrovnávací branku, a následně pak zamířil předčasně pod sprchy brankář David Šmejkal.

„Nehráli jsme to, co jsme chtěli, a po mnoha šancích hostů přišel gól. Následně vyloučení našeho gólmana a nevypadalo to pro nás moc dobře,“ přiznával Skopový, že jeho tým zažíval během druhého poločasu hodně krušné chvíle.

Nakonec to ale byla Viktoria, která se radovala z výhry 2:1, když v 94. minutě vystřelil tři body Mariánským Lázním svou druhou trefou v utkání právě Daniel Skopový.

„V nastaveném čase druhého poločasu se mi dostal míč k noze před prázdnou bránou a se štěstím jsem ho dopravil do brány,“ vracel se Skopový zpět k rozhodujícímu momentu.

FC Viktoria Mariánské Lázně – FK Viagem Příbram B 2:1 (0:0). Branky: 9. a 94. Skopový Daniel – 64. Novotný Vít. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (71. David Šmejkal). Diváci: 80. Mariánské Lázně: David Šmejkal – Růžička, Štůla, Drahorád, Brož (90. L. Prokop) – D. Skopový, Pěček, F. Prokop, M. Skopový (71. Daniel Šmejkal) – Holub (24. Patrovský), Pecháček (90. Lattisch).

V Chomutově se rozhodlo během pěti minut

S cílem bodovat zamířili hráči březovské Olympie v béčkové skupině na půdu Chomutova, kde odehráli duel za doprovodu záře reflektorů. A ty jim vůbec nesvědčily. Chomutov poprvé brankově udeřil ve 14. minutě, a když pak přidal v 19. minutě druhou branku, nevypadalo to s hosty ze Sokolovska vůbec dobře. „V prvním poločase byl jednoznačně lepší domácí tým,“ uznával březovský trenér Petr Schneider, že domácí výběr na tom byl podstatně lépe.

„Byl ve všem rychlejší, důraznější v kombinaci, přesnější a zaslouženě šel do vedení,“ připomněl březovský kouč dvě inkasované branky z prvního poločasu. Po změně stran se sice Březová snažila o zkorigování stavu, ale tentokrát jí nebylo gólově přáno. „Ve druhém poločase se naše hra zlepšila, ale bohužel jsme hráli jen po vápno soupeře. Po celé utkání jsme se nedostali do pořádného zakončení,“ zklamaně přidal pohled na druhý poločas, po kterém Březová musela skousnout prohru 0:2, Schneider.

FC Chomutov – FK Olympie Březová 2:0 (2:0). Branky: 14. Kopta Jan, 19. Janošík Tomáš. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 1:3. Diváci: 155. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Neudert, Nimrichter, Kýček – P. Peterka (83. Číž), Kovář, Kursa, Kravar (73. Body), Dubnický (46. Rusňák) – D. Martinec.

Hvězda utrpěla doma pořádnou nakládačku

Velké zklamání zavládlo na chebském stadionu, kde tamní Hvězda v béčkové skupině obdržela gólovou nakládačku od Štětí, se kterým padla vysoko 0:7. Hosté brankově udeřili na chebské umělce již v 1. minutě, čímž se brankově naladili, následně mezi 18. a 19. minutou vstřelili dvě branky a vše korunovali šatňákem ve 45. minutě, kdy upravili na 4:0 ve svůj prospěch. Po obrátce stran pak Štětí svou výhru navýšilo o další tři branky, a Hvězdě se tak v tabulce oddálilo na rozdíl pěti bodů.

FK Hvězda Cheb – SK Štětí 0:7 (0:4). Branky: 1. Pokorný Vojtěch, 18. Obrtlík Michal, 19. , 45. , 47. a 57. Vokoun Jiří, 62. Petr Tomáš. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Hvězda Cheb: Mácha – Beneš (54. Kompit), Hucl, Netrval, Janda (54. Pilař) – Eisenreich (82. Lokinga), Bauer, Sláma, Bílek (68. Steiner) – Kubinec, Kraus.